Dva mrtva in skoraj 560 aretacij po zmagi PSG-ja v Ligi prvakov

Francosko notranje ministrstvo je sporočilo, da sta po nasilnih praznovanjih umrli dve osebi. Ena od žrtev je 17-letni fant, ki naj bi bil po poročanju lokalnih medijev zaboden do smrti med praznovanjem v občini Dax na jugu Francije. Druga žrtev je 23-letni moški, ki je umrl v nesreči z motorjem.

"Policija je razporedila okoli 5400 policistov po Parizu, ki so na Elizejskih poljanah uporabili solzivec in vodne topove," so sporočile oblasti. Navijači so prižigali bakle, ognjemete in razbijali izložbe, policija je sporočila, da je prišlo do 692 požarov, od tega 264 vozil.