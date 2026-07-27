Dva mrtva, pet ranjenih: 'Starši so pograbili otroke in tekli'

Streljanje se je zgodilo okoli 18. ure po krajevnem času v kompleksu Seattle Center, kjer stoji tudi znameniti stolp Space Needle. Ob koncu tedna je tam potekal tradicionalni festival Bite of Seattle, ki vsako leto privabi več sto tisoč obiskovalcev.
Po podatkih gasilske službe sta dve osebi umrli na kraju dogodka. Med ranjenimi so 56-letna ženska, ki je utrpela hujše poškodbe, dveletni deček, ki je v stabilnem stanju, 39-letna ženska, 23-letni moški in 40-letna ženska z lažjimi poškodbami, ki je zavrnila prevoz v bolnišnico.
Štiri poškodovane so odpeljali v medicinski center Harborview, kjer so zaradi varnosti uvedli delno zaporo bolnišnice.
"Najprej smo mislili, da je ognjemet"
Očividci opisujejo prizore popolnega kaosa. "Najprej smo mislili, da gre za ognjemet, potem pa so vsi začeli teči mimo nas," je za lokalno televizijo KIRO povedal Nick Bate, poroča BBC. Leanne Coles je povedala, da je skupaj z množico stekla skozi bližnji park.
"Vsi so začeli bežati, zato smo stekli tudi mi. Poskušala sem gledati proti Space Needlu, da bi vedela, kje smo. Bilo je res strašljivo," je dejala.
Prodajalec hrane je za časnik Seattle Times povedal, da je zaslišal več strelov skoraj hkrati.
"Starši so pograbili svoje otroke in tekli proti izhodom. Otroci so jokali. Bil je popoln kaos," je opisal.
Na družbenih omrežjih so se medtem pojavili posnetki obiskovalcev, ki med begom preskakujejo ograje in se zatekajo v avlo stolpa Space Needle.
Policija išče storilca
Policija je območje zavarovala in sprožila obsežno preiskavo. "Preiskujemo streljanje. Več ljudi je bilo ustreljenih. Prosimo, izogibajte se območju. Več informacij bo sledilo," so sporočili iz policijske uprave Seattla.
Za zdaj niso razkrili, koliko strelcev je sodelovalo v napadu niti ali je bil kdo aretiran.
Po streljanju so zaprli tudi mestno enotirno železnico, ki povezuje središče mesta s kompleksom Seattle Center.
Dogodek je obsodila tudi kongresnica Pramila Jayapal, ki zastopa Seattle. "Naše misli so z vsemi, ki jih je prizadelo to nesmiselno nasilje," je zapisala na družbenih omrežjih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.