Dva mrtva, pet ranjenih: 'Starši so pograbili otroke in tekli'

Streljanje se je zgodilo okoli 18. ure po krajevnem času v kompleksu Seattle Center, kjer stoji tudi znameniti stolp Space Needle. Ob koncu tedna je tam potekal tradicionalni festival Bite of Seattle, ki vsako leto privabi več sto tisoč obiskovalcev. Po podatkih gasilske službe sta dve osebi umrli na kraju dogodka. Med ranjenimi so 56-letna ženska, ki je utrpela hujše poškodbe, dveletni deček, ki je v stabilnem stanju, 39-letna ženska, 23-letni moški in 40-letna ženska z lažjimi poškodbami, ki je zavrnila prevoz v bolnišnico. Štiri poškodovane so odpeljali v medicinski center Harborview, kjer so zaradi varnosti uvedli delno zaporo bolnišnice.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Streljanje v Seattlu AP

Streljanje v Seattlu AP

Streljanje v Seattlu AP

Streljanje v Seattlu AP

Streljanje v Seattlu AP

Streljanje v Seattlu AP











"Najprej smo mislili, da je ognjemet"

Očividci opisujejo prizore popolnega kaosa. "Najprej smo mislili, da gre za ognjemet, potem pa so vsi začeli teči mimo nas," je za lokalno televizijo KIRO povedal Nick Bate, poroča BBC. Leanne Coles je povedala, da je skupaj z množico stekla skozi bližnji park. "Vsi so začeli bežati, zato smo stekli tudi mi. Poskušala sem gledati proti Space Needlu, da bi vedela, kje smo. Bilo je res strašljivo," je dejala. Prodajalec hrane je za časnik Seattle Times povedal, da je zaslišal več strelov skoraj hkrati. "Starši so pograbili svoje otroke in tekli proti izhodom. Otroci so jokali. Bil je popoln kaos," je opisal. Na družbenih omrežjih so se medtem pojavili posnetki obiskovalcev, ki med begom preskakujejo ograje in se zatekajo v avlo stolpa Space Needle.

Policija išče storilca