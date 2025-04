Dva mrtva, trije huje ranjeni, poškodovana tudi 16-letna Slovenka

Do prometne nesreče je prišlo v petek zvečer v Karlovcu, ko je 42-letni slovenski državljan v avtomobilu z avstrijskimi registrskimi tablicami nepravilno prehiteval čez polno črto, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

V trčenju sta umrla tako slovenski voznik kot Nikola Pokrivač, ki je upravljal drugo vozilo. V nesreči sta bili vpleteni še dve vozili s slovenskimi oznakami, ki sta ju vozila državljana Bosne in Hercegovine. Trije Pokrivačevi sopotniki so bili huje ranjeni, zdravniško oskrbo pa je prejela še 16-letna slovenska državljanka, ki je bila v vozilu, ki je povzročilo nesrečo.

Pokrivač, ki je bil star 39 let, je igral za zagrebški Dinamo, Monaco, Salzburg in Rijeko, za Hrvaško pa je zbral 15 nastopov. Bil je v ekipi, ki je nastopila na evropskem prvenstvu leta 2008 v Avstriji in Švici.

Od leta 2021 je igral za hrvaške nižjeligaše, nazadnje za Vojnić. Šolal se je tudi za nogometnega trenerja.