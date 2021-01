Na prizorišče so prispeli policisti in gorski reševalci, na pomoč je priletel tudi helikopter. Žrtvi naj bi bila mož in žena.

Policijo so obvestili očividci, ki so videli, da je plaz zasul smučarja, ki sta se vzpenjala na goro.

Na območju trenutno velja zmerna nevarnost snežnih plazov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.