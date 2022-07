Dva od najstnikov, ki so do smrti pretepli starostnika, sta se predala

Brata, stara 10 in 14 let, sta se filadelfijski policiji predala po tem, ko je ta javno začela iskati podatke o najstnikih, ki so napadli in s prometnim stožcem do smrti pretepli 73-letnega moškega. Za informacije, ki bi jih pripeljale do napadalcev, je policija ponudila 20.000 evrov.

Da bi jih lahko prepoznali, je policija objavila tudi strašljiv posnetek, na katerem je videti, kako topla sedmih mladostnikov po ulici lovi oziroma sledi Jamesu Lambertu. Ta se je umikal, vse dokler ga ni eden od moških napadalcev od zadaj s stožcem udaril po zatilju. Moški je padel po tleh, eno od deklet pa je zgrabilo stožec in ga vrglo vanj. Na posnetku je nato videti, da se je moški nekako pobral in skušal pobegniti, a je dekle ponovno zgrabilo stožec in ga napadlo.

Lamberta so reševalci kasneje odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer je naslednji dan zaradi poškodb umrl, je sporočila policija.