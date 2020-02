Dva otroka pogrešana, mama z novim soprogom na Havaje

Oblasti ameriške zvezne države Idaho pravijo, da je mama pogrešanih otrok večkrat lagala policistom, k laganju pa nagovarjala tudi znance.

Mamo, 46-letno Lori Vallowso v četrtek aretirali na Havajih - na jezo mnogih, ki so že dlje spremljali ta nenavaden primer, se je to zgodilo šele mesece potem, ko je kdor koli nazadnje videl 17-letno Tylee Ryan in 10 let mlajšega Joshuo.

Oblasti zdaj pravijo, da bodo 46-letnico obtožile, ker je zapustila otroka. Trenutno je v priporu, sodnik je odredil varščino v višini več kot 4,6 milijona evrov.

A večje vprašanje je, kje sta otroka, ki ju pogrešajo že vse od septembra, oblasti pa so se začele s primerom ukvarjati novembra, a pogrešanih otrok še niso izsledile. Lori Vallow je med drugim trdila, da sta pri prijateljih v Arizoni - kar se je izkazalo za laž.

Se je pa vmes marsikaj spremenilo v življenju Lori Vallow, ki se je v času, odkar sta otroka pogrešana, ponovno poročila in z novim soprogomChadom Daybellom odšla na Havaje. Daybella, ki je bil na Havajih prisoten na obravnavi, kjer so razpravljali o varščini njegove soproge, oblasti zaenkrat ne obtožujejo ničesar, čeprav so številni prepričani, da je vpleten v primer.

Joshua je bil nazadnje v šoli 23. septembra, potem pa se tam ni več pojavil. Prav tako nobena druga šola ni zahtevala prepisa njegovih ocen, zato oblasti sklepajo, da ne obiskuje nobene druge šole. Njegova nekdanja varuška je dejala, da jo je Lori 24. septembra poklicala in dejala, da se deček seli k babici, zato njenih storitev ne bo več potrebovala.

Starejši brat pogrešanih otrok, ki živi v Arizoni, je dejal, da z bratom in sestro ni govoril od avgusta, vsakič, ko je skušal z njima priti v stik, naj bi mu Lori dejala, da to ni mogoče.

Daybell se je sicer z Lori poročil le dva tedna po smrti svoje soproge Tammy Daybell. Kasneje sta se odpravila na Havaje, kjer naj bi tisti, ki so z njima prišli v stik, sklepali, da nimata otrok. Podatkov, da sta bila pogrešana otroka kadar koli na Havajih, zaenkrat ni.

Medtem ko številne zdaj bega tudi smrt Daybellove soproge, se mnogi sprašujejo še o dveh primerih smrti v družini Lori Vallow. Najprej je namreč pred nekaj meseci njen brat ubil njenega nekdanjega soproga, le nekaj mesecev kasneje pa je umrl še sam. Policisti naj bi zdaj ponovno pod drobnogled vzeli tudi te smrti. Lori Vallow naj bi bila sicer poročena vsaj petkrat.