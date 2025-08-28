Strelec iz Minneapolisa pred napadom objavil videoposnetek

Policija preiskuje videoposnetek, ki naj bi ga le nekaj ur pred napadom objavil 23-letni strelec iz Minneapolisa. Ta je med strelskim pohodom na katoliški šoli ubil dva otroka, še 17 ljudi ranil, nato pa si sodil sam. Gre sicer za 44. tovrstni napad na šolah v ZDA. FBI streljanje na šoli preiskuje kot zločin iz sovraštva do katoličanov.

Na družbenem omrežju X kroži videoposnetek, ki naj bi ga 23-letni Robin Westman objavil le nekaj ur preden je izvršil napad na katoliško šolo v Minneapolisu, poroča ABC News. Na njem je videti nekoga (domnevno gre za strelca), ki lista po dokumentu, ki je videti kot na roke napisan manifest. Ta naj bi med drugim vseboval shematske diagrame orožja in dnevniške zapise v angleščini in ruščini. Na svojem Youtube kanalu, ki je zdaj izbrisan, naj bi napadalec naložil še več zaskrbljujočih videoposnetkov. Ti naj bi prikazovali več kosov orožja, med drugim polavtomatsko puško in šibrovko. Na nekaterih nabojnikih naj bi pisalo "za otroke" in "ubijte Donalda Trumpa", poroča New York Post. Policija je potrdila, da preiskujejo omenjene videoposnetke.

23-letnikova mama delala na isti šoli

Mati strelca je bila zaposlena na isti katoliški šoli, kjer je 23-letnik ubil 8-letnega in 10-letnega otroka in ranil še 17 drugih otrok in odraslih, je še sporočila policija. Na šoli je do upokojitve leta 2021 delala kot tajnica, poroča New York Post. 23-letnik naj bi odraščal v katoliški družini, sam pa naj bi se po poročanju New York Posta identificiral kot ženska in naj bi si pred petimi leti ime spremenil iz Robert v Robin. Motivi napadalca za zdaj še niso jasni. FBI je že v sredo sporočil, da strelski napad na šoli obravnavajo kot dejanje domačega terorizma in zločina iz sovraštva, usmerjenega proti katolikom, je dejal Kash Patel, direktor FBI. Nekaj ranjenih je še vedno v bolnišnici, a nihče naj ne bi bil življenjsko ogrožen. V sredo zvečer je v lokalnem parku potekala vigilija za žrtve napada.

Oglasila se je tudi Melania Trump

Streljanje v katoliški šoli je obsodila tudi prva dama ZDA, Melania Trump, ki sicer poredko komentira aktualno dogajanje. Tokrat je na svojem profilu na družbenem omrežju X objavila zapis, v katerem je izpostavila potrebo po preventivnem ukrepanju pri prepoznavanju potencialnih strelcev v šolah. Zapisala je, da so zgodnji opozorilni znaki "pogosto očitni, saj mnogi posamezniki pred svojimi dejanji kažejo zaskrbljujoče vedenje in na spletu grozijo z nasiljem". "Da bi preprečili prihodnje tragedije, je ključnega pomena, da preučimo ocene vedenjskih groženj na vseh ravneh družbe, začenši v naših domovih, prek šolskih okrožij in seveda na družbenih medijih. Zavedanje teh opozorilnih znakov in hitro ukrepanje lahko reši življenja in naredi ameriške skupnosti varnejše," je Melania zapisala v svoji objavi. Na dogodek v svoji domovini se je odzval tudi papež Leon XIV., prvi ameriški papež. Dejal je, da ga je napad "globoko užalostil".

Letos že 44 strelskih napadov na šolah v ZDA