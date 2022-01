Policist in policistka ustreljena med rutinsko prometno kontrolo

Običajno delo, ki se je končalo usodno. Tako nemški mediji o primeru, ki zaposluje nemško policijo.

Med rednim nadzorom prometa na okrajni cesti 22 v Kuslu, sta bila okoli 4.20 dva policista s streli usodno poškodovana. Ozadje dogajanja je še vedno nejasno.

Kot je povedal tiskovni predstavnik, sta nesrečna policista še sama poklicala na pomoč. A ko je na kraj prispela okrepitev, je bilo za 24-letno policistko in njenega 29-letnega sodelavca že prepozno.

Policija medtem mrzlično išče storilca ali storilce, na kraju zločina je forenzična ekipa. Opisa osebe ali oseb, ki jih iščejo, še ni, prav tako ni znano, s kakšnim vozilom je bil izveden pobeg s kraja.

Cesta je zaprta za ves promet. Policija je prebivalce zaprosila za informacije, prav tako so vse pozvali, naj bodo previdni, saj je na begu nekdo, ki je oborožen in nevaren. Prav tako so prebivalce pozvali, naj v Kuslu in okolici ne pobirajo štoparjev.