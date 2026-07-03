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Dva preprodajala kokain v epruvetah, tretji pa amfetamin

Makarska, 03. 07. 2026 16.59 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
M.P.
Makarska

Pri naših južnih sosedih se nadaljujejo policijske akcije in aretacije preprodajalcev prepovedanih drog. Tokrat so hrvaški policisti posredovali v Makarski, kjer so aretirali dvojico, ki je kokain pakirala v manjše ovitke in epruvete ter nato prodajala kupcem, tretjega preprodajalca, ki se je ukvarjal z amfetaminom, pa so aretirali v Omišu.

Policisti iz Makarske in Omiša so v dveh ločenih primerih aretirali tri preprodajalce, pri katerih so našli več kot 670 gramov kokaina, okoli 100 gramov amfetamina ter opremo za pripravo in vakuumiranje drog, je sporočila splitska policija.

V četrtek so v Makarski aretirali 25- in 29-letnika ter ju po opravljeni kriminalistični preiskavi, med katero so odkrili 672 gramov kokaina, pridržali. "Med preiskavo smo ugotovili obstoj utemeljenega suma, da sta osumljena na nezakonitem trgu pridobila kokain v minimalni količini 672,7 grama, ga nato prepakirala v manjše ovitke in epruvete ter ga nato prodajala kupcem na območju Makarske," so sporočili s policije.

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Pred tem so pri 25-letniku odkrili dva grama kokaina, ki ga je nameraval prodati, a so mu policisti to preprečili. Moškega so aretirali, mu zasegli drogo, mobilni telefon in 530 evrov, med preiskavo stanovanja, ki ga je uporabljal skupaj z 29-letnikom, pa so odkrili še večjo količino kokaina.

Istega dne so policisti na območju Omiša ustavili 32-letnika, pri katerem so našli 2,8 grama amfetamina. Med preiskavo stanovanja so kasneje zasegli še dve vrečki s skupno 97,16 grama amfetamina in digitalno tehtnico za natančno merjenje s sledmi drog.

makarska omiš hrvaška droge aretacija

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Slovenska pomlad
03. 07. 2026 18.24
Dobri ljudje..
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zurc
03. 07. 2026 18.03
zgleda da bo letos dolgočasno
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