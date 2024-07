Dva morska psa pri Vodicah, v Jadranu prvič opazili tudi strupeno napihovalko

Dva sinja morska psa sta pred nekaj dnevi prestrašila turiste pri hrvaških Vodicah. Priplavala sta namreč zelo blizu plaže, videoposnetek pa se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Ta vrsta morskih psov lahko zraste tudi do štiri metre v dolžino. Morski biologi sicer mirijo vse prestrašene kopalce: morski psi se izogibajo ljudi in jim zelo redko prekrižajo pot. So pa v Jadranu letos prvič opazili zelo strupeno tropsko vrsto ribe napihovalke.

Nič hudega sluteči kopalci so le nekaj metrov od obale, tik ob mestni plaži, zagledali plavuti morskega psa. Marsikoga bi ta prizor prestrašil, čeprav smo mu na območju južnega Jadrana priča vsako poletje. "Sinji morski psi so stalni prebivalci Jadrana, še posebej južnega Jadrana. Nič neobičajnega ni, če se približajo plaži, to so predvsem mlajše samice. V Jadranu predvsem živijo nezrele samice," je povedala Manda Papac, biologinja v puljskem Akvariju.

Sinja morska psa FOTO: Shutterstock

Nekateri turisti so, kot kaže, srečevanja z morskimi psi že vajeni. "Neverjetno je, tako so čudoviti," je povedala ena od turistk iz Velike Britanije, ki je dodala, da se jih niti najmanj ne boji. A večini obiskovalcev hrvaške obale bi ob takšnem prizoru, kot so mu bili priča v Vodicah, zastal dih. "Jaz bi se ustrašila, lepi so, ampak bi me bilo strah," je povedala ameriška turistka. Druga je pripomnila, da bi bila najbrž šokirana, saj še nikoli ni v živo videla morskega psa.

V Jadranu sicer živi več kot 50 vrst morskih psov, letos pa so jih do zdaj opazili v podobnem obsegu kot prejšnja leta. Morski biologi prav tako ne zaznavajo sprememb v gibanju morskih psov. "Morski psi načeloma ne bodo sami napadli. To so plahe živali, ki ne bodo same napadle, sploh če je v bližini veliko ljudi. Ampak zaradi varnosti se jim je bolje umakniti, brez dotikanja in približevanja," pojasnjuje Papačeva.

Dopustnike na hrvaški obali pa so ta teden presenetile novice, da je v Jadran prispela nova vrsta strupene tropske ribe napihovalke. Njen strup naj bi bil celo močnejši od cianida. "Te ribe imajo najrajši globino pod 15 metrov. Lahko se pojavijo na površju, ampak redko, tako da se bodo z njimi bolj srečevali ribiči kot kopalci," je še povedala Manda Papac.

Riba napihovalka FOTO: Shutterstock