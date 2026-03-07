Dva telefona privedla do obsežnega zasega drog in aretacij na treh celinah

Novembra 2023 so, kot poroča Europol, švedske oblasti zasegle dva mobilna telefona pri lokalnem preprodajalcu drog. Sprva je šlo za majhno lokalno preiskavo, vendar je forenzična analiza naprav razkrila šifrirano komunikacijo, številne mednarodne kontakte in podatke o kriminalnih dejavnostih zunaj Švedske.

Strokovnjaki Europola so skupaj s švedskimi preiskovalci ugotovili, da ne gre za eno organizirano združbo, temveč za več medsebojno povezanih kriminalnih mrež. Te so sodelovale pri distribuciji sintetičnih drog in pranju velikih količin nezakonitega denarja ter uporabljale zapleten sistem podjetij za prikrivanje lastništva, logistike in finančnih tokov.

Podatki iz telefonov so razkrili delovanje mreže na več celinah. Na Švedskem so člani organizirali domačo distribucijo drog in pranje denarja. V Nemčiji so zasegli pošiljko 1,2 tone prepovedanih drog, namenjenih v Avstralijo, kjer so nato identificirali in aretirali osebe, ki so čakale na prevzem pošiljke.

Hkrati so preiskovalci odkrili, da so člani mreže na Tajskem vodili spletno trgovino z drogami za kupce v nordijskih državah, medtem ko je v Španiji ena ključnih oseb koordinirala obsežno trgovino z narkotiki. Celoten sistem je deloval decentralizirano, posamezne skupine pa so bile povezane prek skupnih posrednikov in poslovnih struktur.