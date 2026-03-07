Naslovnica
Tujina

Dva telefona privedla do obsežnega zasega drog in aretacij na treh celinah

Stockholm, 07. 03. 2026 14.03 pred 2 urama 3 min branja 3

Avtor:
L.M.
Moški na telefonu

Mednarodna preiskava Operacija Candy je razkrila obsežno kriminalno mrežo, ki je delovala po Evropi, Aziji in Avstraliji, ukvarjala pa se je s trgovino z drogami in pranjem denarja. Uspešna operacija se je zaključila s 15 aretacijami in zasegom premoženja v vrednosti štirih milijonov evrov.

Novembra 2023 so, kot poroča Europol, švedske oblasti zasegle dva mobilna telefona pri lokalnem preprodajalcu drog. Sprva je šlo za majhno lokalno preiskavo, vendar je forenzična analiza naprav razkrila šifrirano komunikacijo, številne mednarodne kontakte in podatke o kriminalnih dejavnostih zunaj Švedske.

Strokovnjaki Europola so skupaj s švedskimi preiskovalci ugotovili, da ne gre za eno organizirano združbo, temveč za več medsebojno povezanih kriminalnih mrež. Te so sodelovale pri distribuciji sintetičnih drog in pranju velikih količin nezakonitega denarja ter uporabljale zapleten sistem podjetij za prikrivanje lastništva, logistike in finančnih tokov.

Podatki iz telefonov so razkrili delovanje mreže na več celinah. Na Švedskem so člani organizirali domačo distribucijo drog in pranje denarja. V Nemčiji so zasegli pošiljko 1,2 tone prepovedanih drog, namenjenih v Avstralijo, kjer so nato identificirali in aretirali osebe, ki so čakale na prevzem pošiljke.

Hkrati so preiskovalci odkrili, da so člani mreže na Tajskem vodili spletno trgovino z drogami za kupce v nordijskih državah, medtem ko je v Španiji ena ključnih oseb koordinirala obsežno trgovino z narkotiki. Celoten sistem je deloval decentralizirano, posamezne skupine pa so bile povezane prek skupnih posrednikov in poslovnih struktur.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko so preiskovalci identificirali ključne člane mreže, je sledila zaključna faza operacije. 4. marca so policijske enote v Španiji, na Švedskem in na Tajskem izvedle približno 20 hišnih preiskav. Akcije so potekale usklajeno iz več operativnih centrov v Evropi, glavno koordinacijo pa je vodil Europol.

Operacija je privedla do 13 aretacij (4 v Španiji, 6 na Švedskem in 3 na Tajskem), zasega premoženja v vrednosti približno štiri milijone evrov ter identifikacije več pomembnih kriminalnih vodij. Skupno število aretiranih se je z dvema pridržanima v Avstraliji povzpelo na 15.

Avstralska skupna viktorijanska projektna skupina za boj proti organiziranemu kriminalu je začela preiskavo po obvestilu nemške carine, ki je februarja 2025 odkrila in zasegla 1,2 tone prepovedanih drog, namenjenih v Melbourne. Droge so bile skrite v dveh ladijskih zabojnikih, deklariranih kot material za gradnjo cest. Nemški organi so prepovedane snovi odstranili, pošiljko pa vseeno poslali v Avstralijo kot del nadzorovane operacije.

Ob prihodu v pristanišče Melbourne so avstralski organi v zabojnike namestili inertno snov in pošiljko pod policijskim nadzorom dostavili do skladišča v Viktoriji ter nato do tovarne v melbournskem predmestju Sunshine. V povezavi s poskusom uvoza drog so aretirali dva moška, stara 32 in 52 let, ki se zdaj zagovarjata pred avstralskim sodiščem.

Europol
Europol
FOTO: Shutterstock

Med operacijo Candy je Europol zagotovil analitično podporo, koordinacijo operacij in strokovno pomoč, Eurojust pa je usklajeval pravosodno sodelovanje med državami. V preiskavi so sodelovali organi pregona iz Švedske, Nemčije, Španije, Avstralije in Tajske.

Kriminalne mreže vse pogosteje uporabljajo legalna podjetja za prikrivanje pošiljk drog, pranje denarja in skrivanje dejanskih vodij operacij. Posebej ranljivi so sektorji logistike, gradbeništva in nepremičnin.

Namesto strogo hierarhičnih organizacij danes kriminal pogosto poteka v obliki fleksibilnih, med seboj povezanih mrež, ki delujejo znotraj zakonitega gospodarstva in s tem otežujejo delo organom pregona.

Operacija Candy kriminalna mreža trgovina z drogami pranje denarja Europol

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
07. 03. 2026 16.32
Sama sreča, da jih niso prijeli v Sloveniji. Lepo bi živeli na naš račun, nato čez kako leto tožili državo in še bolj obogateli.
Odgovori
0 0
Medo1964
07. 03. 2026 16.25
kul
Odgovori
0 0
Vložek75
07. 03. 2026 15.57
Napišite še kaj o razsutih ameriških bazah na BV.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
