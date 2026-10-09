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Dva tornada razdejala dele Sicilije: po zraku leteli avtomobili, uničena šola

Marsala, 09. 10. 2026 13.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Tornado na Siciliji

S Sicilije prihajajo fotografije in posnetki opustošenja. Vrtinca, ki sta nastala nad morjem, sta se namreč dopoldne premaknila na kopno in tam povzročila pravo razdejanje. Po zraku so letela drevesa in avtomobili, sila vetra je z objektov ruvala strehe, podrla številne električne drogove, poškodovala je tudi več hiš in šolo, v kateri so bili v času tornada otroci. Škoda je ogromna, gasilci sodelujejo v obsežni reševalni akciji na območjih Marsale, Petrosina in Mazara del Valla.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posledice dveh silovitih tornadov, ki sta v zgodnjih jutranjih urah prizadela območje Trapanija na Siciliji, so po pisanju italijanskih medijev uničujoče. "Fotografije tornada, ki je prizadel to območje, so še posebej pretresljive in vzbujajo veliko zaskrbljenost glede posledic na prebivalstvo," je na svojem uradnem profilu sporočil predsednik Sicilije Renato Schifani.

Oba vrtinca sta se najprej pojavila nad morjem, nato pa se pomaknila na kopno. Iz Marsale poročajo o obsežni škodi, na kraju so policisti, karabinjerji in gasilci. Iz ene od hiš, ki je bila med pustošenjem tornada povsem uničena, so evakuirali vse stanovalce, piše Rai News.

Silovit veter je medtem na območju stadiona prevrnil več avtomobilov, podiral je tudi električne drogove, poškodoval več hiš in okna šole ter s stavb trgal strehe. Ravnatelj šole v Marsali je povedal, da so osebje in otroci na varnem, saj je bil odziv na nesrečo hiter. "Poiskali smo varnejši prostor v stavbi. Na srečo ni bilo poškodb osebja in predvsem otrok – le nekaj prask," je dodal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nekatere zgradbe je vdrla meteorna voda. Ceste na območju Cremone so po siloviti nevihti poplavljene.

Bolnišnica v Mazara del Vallu je sprejela več poškodovanih oseb, med njimi tudi 70-letnega moškega s številnimi zlomi in žensko z lažjo poškodbo gležnja. Moški je pri zavesti, stabilizirali so ga v operacijski sobi, nato pa premestili v travmatološki center v Villi Sofia v Palermu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V bolnišnici v Marsali so na urgenci zaradi manjših ureznin in odrgnin zdravili še štiri otroke in pet odraslih. V bolnišnici Mazara del Vallo je bila aktivirana tudi enota Peimaf (nujna medicinska pomoč).

Obsega škode ali skupnega števila poškodovanih v Marsali še ni mogoče določiti, pišejo italijanski mediji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

O znatni škodi poročajo tudi iz sosednje občine Petrosino, kjer je prav tako poškodovana osnovna šola. Celotna škoda se še ocenjuje, vendar zaenkrat od tam ni poročil o resnejših poškodbah, čeprav sta bili, ko je tornado zajel njun avtomobil, poškodovani dve osebi.

Zaradi posledic neurja je potovanje med občinama oteženo.

Danes velja za Lacij in Kampanijo oranžno vremensko opozorilo zaradi morebitnega hudourniškega deževja.

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