Dva umora v Zagrebu: ustrelil ženo, nato spil strup in umrl

Hrvaška policija je sporočila, da je moški, ki naj bi v petek zjutraj v Zagrebu ustrelil ženo ter jo ubil, danes umrl. Po zločinu so policisti osumljenca aretirali, kasneje pa so ugotovili, da je spil strupeno snov, zaradi česar so ga prepeljali v bolnišnico. Tam je zgodaj zjutraj umrl. Policija pa je v petek poročala o še enem umoru, ki se je zgodil v hrvaški prestolnici. 35-letnik naj bi vlomil v stanovanje 67-letnice in jo večkrat zabodel z nožem.