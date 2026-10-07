Dvajset let od umora Politkovske brez odgovora, kdo je naročil njeno smrt

Ruska sodišča so v povezavi z umorom obsodila šest moških, nihče pa ni bil nikoli sodno preganjan kot oseba, ki je umor naročila. Enega od njih, nekdanjega detektiva Sergeja Hadžikurbanova , so ruske oblasti leta 2023 pomilostile zaradi bojevanja v Ukrajini.

Politkovsko so 7. oktobra 2006 v dvigalu stanovanjskega bloka v Moskvi štirikrat ustrelili, tudi v glavo. Stara je bila 48 let in je delala kot posebna dopisnica časnika Novaja gazeta. Nekaj mesecev po njeni smrti je bila Politkovska imenovana za junakinjo svetovne svobode tiska IPI.

Politkovska si je ugled ustvarila s sedmimi leti poročanja iz Čečenije, kjer je spremljala drugo čečensko vojno, ki se je začela leta 1999. Dokumentirala je mučenja, izginotja in zlorabe ruskih sil. Zaradi svojega dela je bila deležna nenehnih povračilnih ukrepov. Ruski varnostni agenti so jo februarja 2001 pridržali v Čečeniji in jo tri dni brez hrane in vode zadrževali v jami, medtem ko ji je eden od častnikov grozil, da jo bo ustrelil. Pozneje istega leta je po prejetih grožnjah s smrtjo pobegnila v Avstrijo. Leta 2004 so jo na letu v Rusijo zastrupili, ko je potovala v Beslan, kjer je želela poročati o obleganju šole.

Istega leta je intervjuvala tudi Ramzana Kadirova, takratnega podpredsednika čečenske vlade, ki je danes vodja Čečenije. Med pogovorom ji je grozil in jo žalil.

Ozadje umora Politkovske je ostalo nepojasnjeno. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2018 razsodilo proti Rusiji, ker ni sprejela ustreznih preiskovalnih ukrepov, s katerimi bi odkrili naročnika oz. naročnike njenega umora.

32 držav članic koalicije za svobodo medijev je pred 20. obletnico umora Politkovske v ponedeljek pozvalo ruske oblasti, naj privedejo pred sodišče vse odgovorne, tudi naročnike. "Nekaznovanje zločinov proti novinarjem in medijskim delavcem ne sme prevladati," je partnerska mreža držav poudarila v sporočilu.

Opozorila je, da Moskva zadnji dve desetletji sistematično omejuje svobodo medijev in neodvisno novinarstvo, razmere pa so se še zaostrile po začetku ruske invazije v Ukrajini leta 2022. Kremelj je tudi pozvala, naj novinarjem omogoči svobodno in varno delo, izpusti vse nepravično pridržane ali zaprte ter konča čezmejno preganjanje in kriminalizacijo novinarjev.

Spominu na umorjeno novinarko so se v ponedeljek poklonili tudi v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, ki ga je nagovorila njena vnukinja. Ana Viktorija Politkovska, rojena po umoru, je v govoru v odboru Evropskega parlamenta babico opisala kot simbol svobode govora in poudarila, da se njeno delo z njeno smrtjo ni končalo.

Odgovorni urednik Nove Gazete Evropa Kiril Martinov pa je v Evropskem parlamentu poudaril, da so opozorila Ane Politkovske tedaj preslišali. Dejal je še, da obstaja povezava med vojno v Čečeniji, o kateri je pisala Politkovska, in rusko invazijo v Ukrajini.