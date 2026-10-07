Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Dvajset let od umora Politkovske brez odgovora, kdo je naročil njeno smrt

Moskva, 07. 10. 2026 08.59 pred 31 minutami 3 min branja 3

Avtor:
N.V. STA
Ana Politkovska

Mineva 20 let od umora do Kremlja kritične ruske novinarke Ane Politkovske, ozadje katerega še vedno ni pojasnjeno. 32 držav koalicije za svobodo medijev, med njimi Slovenija, je pred obletnico umora pozvalo ruske oblasti, naj pred sodišče privedejo vse odgovorne, tudi naročnike.

Politkovsko so 7. oktobra 2006 v dvigalu stanovanjskega bloka v Moskvi štirikrat ustrelili, tudi v glavo. Stara je bila 48 let in je delala kot posebna dopisnica časnika Novaja gazeta. Nekaj mesecev po njeni smrti je bila Politkovska imenovana za junakinjo svetovne svobode tiska IPI.

Ruska sodišča so v povezavi z umorom obsodila šest moških, nihče pa ni bil nikoli sodno preganjan kot oseba, ki je umor naročila. Enega od njih, nekdanjega detektiva Sergeja Hadžikurbanova, so ruske oblasti leta 2023 pomilostile zaradi bojevanja v Ukrajini.

Ana Politkovska
Ana Politkovska
FOTO: AP

Politkovska si je ugled ustvarila s sedmimi leti poročanja iz Čečenije, kjer je spremljala drugo čečensko vojno, ki se je začela leta 1999. Dokumentirala je mučenja, izginotja in zlorabe ruskih sil. Zaradi svojega dela je bila deležna nenehnih povračilnih ukrepov. Ruski varnostni agenti so jo februarja 2001 pridržali v Čečeniji in jo tri dni brez hrane in vode zadrževali v jami, medtem ko ji je eden od častnikov grozil, da jo bo ustrelil. Pozneje istega leta je po prejetih grožnjah s smrtjo pobegnila v Avstrijo. Leta 2004 so jo na letu v Rusijo zastrupili, ko je potovala v Beslan, kjer je želela poročati o obleganju šole.

Istega leta je intervjuvala tudi Ramzana Kadirova, takratnega podpredsednika čečenske vlade, ki je danes vodja Čečenije. Med pogovorom ji je grozil in jo žalil.

Ozadje umora Politkovske je ostalo nepojasnjeno. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2018 razsodilo proti Rusiji, ker ni sprejela ustreznih preiskovalnih ukrepov, s katerimi bi odkrili naročnika oz. naročnike njenega umora.

32 držav članic koalicije za svobodo medijev je pred 20. obletnico umora Politkovske v ponedeljek pozvalo ruske oblasti, naj privedejo pred sodišče vse odgovorne, tudi naročnike. "Nekaznovanje zločinov proti novinarjem in medijskim delavcem ne sme prevladati," je partnerska mreža držav poudarila v sporočilu.

Opozorila je, da Moskva zadnji dve desetletji sistematično omejuje svobodo medijev in neodvisno novinarstvo, razmere pa so se še zaostrile po začetku ruske invazije v Ukrajini leta 2022. Kremelj je tudi pozvala, naj novinarjem omogoči svobodno in varno delo, izpusti vse nepravično pridržane ali zaprte ter konča čezmejno preganjanje in kriminalizacijo novinarjev.

Spominu na umorjeno novinarko so se v ponedeljek poklonili tudi v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, ki ga je nagovorila njena vnukinja. Ana Viktorija Politkovska, rojena po umoru, je v govoru v odboru Evropskega parlamenta babico opisala kot simbol svobode govora in poudarila, da se njeno delo z njeno smrtjo ni končalo.

Odgovorni urednik Nove Gazete Evropa Kiril Martinov pa je v Evropskem parlamentu poudaril, da so opozorila Ane Politkovske tedaj preslišali. Dejal je še, da obstaja povezava med vojno v Čečeniji, o kateri je pisala Politkovska, in rusko invazijo v Ukrajini.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ana politkovska obletnica rusija

'Črna sobota', ki je odprla vrata peklu

'Črna sobota', ki je odprla vrata peklu

24ur.com Smrt ruskega ministra – opozorilo za politično elito?
24ur.com Skupina v Sloveniji živečih Rusov: 'Ta vojna ni v našem imenu'
24ur.com 'V naslednjih dneh bo nekdo od slovenskih diplomatov moral zapustiti Moskvo'
24ur.com Odlikovanje ruskih vohunov: gre za premišljeno provokacijo?
24ur.com 'Umrla je za ljudi, za Rusijo. Fronta je tukaj'
24ur.com Peskov: Zelo težko je izolirati državo, kot je Rusija
24ur.com 'Ponujeni sta nam bili dve možnosti: razkriti vse sorodnikom ali ohraniti skrivnost'
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hind Rami Iyad Rajab
07. 10. 2026 09.59
kako cenena antiruska propaganda...Zakaj isti ne pozivajo na razrešitev evropskega primera ...??!! ...primer 1 ...Slovaškega raziskovalnega novinarja Jana Kučiaka ki je poročal o davčnih utajah poslovnežev, povezanih s slovaško desno vladajočo stranko, je bil v svoji hiši najden mrtev, poročajo slovaški mediji, ki se sklicujejo na ministrstvo za notranje zadeve. Morilec je pokončal tudi novinarjevo partnerko, oba sta bila ustreljena; novinar v prsa, njegova partnerka pa v glavo....
Odgovori
0 0
FETS LUCK
07. 10. 2026 09.52
A je treba ugibati ali lahko kar povemo?
Odgovori
-2
0 2
Dr Dre
07. 10. 2026 09.33
🇸🇮 je imela le en politični umor, padel je IVAN KRAMBERGER... Očitno v 🇸🇮 oba pola lepo sodelujeta, da ni nekih zamer... Vprašajmo se raje o stanju doma...
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
Tipi iger, ki so pomembne za otrokov razvoj
Tipi iger, ki so pomembne za otrokov razvoj
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Otroci bodo želeli ostati ves dan: ta park je za Halloween pripravil pravi spektakel
Otroci bodo želeli ostati ves dan: ta park je za Halloween pripravil pravi spektakel
zadovoljna
Portal
V črni čipki znova ukradla vse poglede, a oboževalci si želijo le eno
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, raki ne smejo pozabiti nase
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, raki ne smejo pozabiti nase
Nekatere ga obožujejo, druge sovražijo, a letos se mu ni mogoče izogniti
Nekatere ga obožujejo, druge sovražijo, a letos se mu ni mogoče izogniti
To sadje Slovenci jemo skoraj vsak dan, a le redki vedo, kaj naredi telesu po 50. letu
To sadje Slovenci jemo skoraj vsak dan, a le redki vedo, kaj naredi telesu po 50. letu
vizita
Portal
Če na svojem krožniku opažate to, verjetno potrebujete več sadja in zelenjave
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
cekin
Portal
Mnogi Slovenci sanjajo o tem koraku: preverite, katera država je najboljša za upokojitev
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
moskisvet
Portal
Solze, gol in zadnji ples: Messi se je poslovil od Argentine
Njene vroče fotografije so obnorele milijone, nato je izginila
Njene vroče fotografije so obnorele milijone, nato je izginila
To ni več Jaguar, kot smo ga poznali: novi Type 01 obrača glave
To ni več Jaguar, kot smo ga poznali: novi Type 01 obrača glave
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
dominvrt
Portal
Ta fotografija razkriva, kdaj je krompir še uporaben in kdaj ne več
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
okusno
Portal
Razkrivamo recept sladice iz MasterChefa: 19-nadstropni mandljev stolp, ki je osupnil tekmovalce
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Ključ do popolne jedi po vzoru MasterChef mojstrov
Ključ do popolne jedi po vzoru MasterChef mojstrov
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984