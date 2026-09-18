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Dvajsetim ženskam po nepotrebnem odstranili dojko

London, 18. 09. 2026 12.11 pred 1 uro 4 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Mastektomija

Več sto bolnic je utrpelo škodo zaradi resnih nepravilnosti pri zdravljenju raka dojke v severovzhodni Angliji, med njimi je 20 žensk, ki so po ugotovitvah zdravstvenega sklada po nepotrebnem prestale odstranitev dojke, saj jim niso ponudili drugih možnosti zdravljenja. Doslej so sicer med pregledom primerov potrdili 315 oškodovanih pacientk, ena pa je umrla.

Dvajset žensk je pri zdravljenju raka dojke po nepotrebnem prestalo mastektomijo, je za BBC sporočil zdravstveni sklad County Durham and Darlington Foundation Trust (CDDFT) na severovzhodu Anglije. Ženske so bile med več sto pacientkami, ki so utrpele škodo med zdravljenjem v oddelku za bolezni dojk tega sklada.

Steve Russell, ki je pred kratkim prevzel položaj glavnega izvršnega direktorja CDDFT, je dejal, da se za povzročeno škodo "brezpogojno opravičuje". "Ni besed, s katerimi bi lahko izrazil, kako osebno me je to prizadelo," je dejal. "To, kar se je zgodilo, je bilo popolnoma nesprejemljivo."

Mastektomija
Mastektomija
FOTO: Profimedia

Psihične in telesne posledice

V redakcijo BBC-ja se je oglasilo več deset prizadetih žensk in njihovih družinskih članov. Pacientke so opisovale šok, ki so ga doživele, ko so izvedele, da bi se mastektomiji, torej odstranitvi celotne dojke ali njenega dela, lahko izognile. Mnoge med njimi se še danes soočajo s psihičnimi in telesnimi posledicami.

BBC je govoril tudi z nekdanjimi pacientkami, ki so se povezale v podporno skupino in zahtevajo javno preiskavo. CDDFT trenutno izvaja interno revizijo primerov raka dojke med januarjem 2023 in februarjem 2025, poleg tega pa pregleduje tudi primere 640 nekdanjih pacientk, ki so se obrnile na posebej vzpostavljeno telefonsko linijo za pomoč.

Od doslej pregledanih 514 primerov je sklad ugotovil, da je škodo utrpelo 315 pacientk, med njimi 77 hujšo. Ena pacientka je po znanih podatkih umrla.

Ugotovili so tudi primere, v katerih je bila diagnoza raka spregledana ali postavljena z zamudo. Pri nekaterih bolnicah se je rak medtem razširil. Russell je povedal, da bo vodstvo sklada v prihodnjem tednu odločalo o morebitni razširitvi preiskave. Ta bi lahko zajela do 10.000 primerov vse od leta 2015. Po njegovih besedah se sklad pri odločanju posvetuje s skupinami pacientov, kliničnimi strokovnjaki in pravnimi zastopniki, zato mora sprejeti "zelo uravnoteženo odločitev". Dodal je, da bodo morebitno odločitev javno objavili.

Britanska Nacionalna agencija za boj proti kriminalu (National Crime Agency) je medtem sporočila, da skupaj s policijo v Durhamu preiskuje navedbe nekdanjih pacientk ter ugotavlja, ali je prišlo do kaznivih dejanj.

Mastektomija
Mastektomija
FOTO: Profimedia

Opravičilo ji ne bo vrnilo dojke

Denise Howarth je ena izmed več žensk, ki jim je britanski javni zdravstveni sistem NHS sporočil, da so jim dojko odstranili po nepotrebnem. "Najprej sem bila v šoku, nato pa sem med telefonskim pogovorom planila v jok," je povedala 51-letnica iz mesta Consett v grofiji Durham.

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Denise so leta 2023 po odkritju zatrdline v dojki diagnosticirali rak dojke prve stopnje, ki praviloma napreduje počasi. Sprva je prestala delno odstranitev tkiva dojke (lumpektomijo), nato mastektomijo ter še osem ciklov kemoterapije in radioterapije.

Telefonskemu klicu iz NHS septembra 2025 je kmalu sledilo pismo zdravstvenega sklada CDDFT. V njem so navedli, da bi ji lahko namesto odstranitve celotne dojke ponudili drugo lumpektomijo, vendar priznali, da o tej možnosti z njo nikoli niso razpravljali.

Po njenih besedah je opravičilo "lepa gesta", vendar ji dojke ne bo vrnilo.

Počuti se pohabljeno

Na telefonsko linijo sklada se je obrnila tudi Jo (ime je spremenjeno), ki je leta 2021 prestala mastektomijo. Nekdanja uslužbenka NHS pravi, da so ji v telefonskem pogovoru v začetku letošnjega leta povedali, da bi se posegu lahko izognila. Ljudem, ki jih je imela za svoje sodelavce, je zaupala, da bodo zanjo storili najboljše.

"V službo hodiš zato, da daš od sebe največ, kajne? Zakaj bi torej pomislila, da kdo drug ne ravna enako?" je dejala. Zdaj pravi, da se zaradi prestanega posega počuti "pohabljeno" in da so bile napake zdravstvenega sklada "popolnoma neopravičljive".

Za zdravljenje Jo in Denise je bil odgovoren kirurg Amir Bhatti, ki je med letoma 2013 in 2024 vodil storitve za zdravljenje bolezni dojk v okviru CDDFT. Trenutno ne sme opravljati kliničnega dela, vendar ostaja zaposlen v skladu in še naprej prejema polno plačo.

BBC je lani poročal, da je sklad v šestih letih skoraj šest milijonov funtov namenil zasebnim diagnostičnim ambulantam za raka dojke in kirurškim podjetjem, povezanih z Bhattijem. Zaskrbljenost zaradi takšne ureditve je bila izražena tudi v pregledu delovanja sklada iz leta 2025, ki ga je pripravila strokovnjakinja za upravljanje organizacij Mary Aubrey. Po njenih ugotovitvah je oddajanje pacientskih pregledov zunanjim izvajalcem ustvarilo finančne spodbude, ki bi lahko predstavljale tveganje za strokovne klinične standarde.

Plačevanje po posamezni storitvi sicer v zdravstvu ni neobičajno, poudarja izvršni direktor sklada Steve Russell. Dodal pa je, da so takšno ureditev za storitve zdravljenja raka dojke medtem ukinili. "Priznavamo, da je obstajalo navzkrižje interesov, ki ni bilo ustrezno obvladovano," je dejal.

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
U1665256761563
18. 09. 2026 13.48
Ja, lahko bi po prvi delni odstranitvi naredili še drugo delno odstranitev, pa šele potem odstranitev celotne dojke. Če bi bilo vse po sreči, rak v tem času ne bi napredoval v druge organe. To, da je popolna odstranitev za marsikatero razlog, da so danes sploh žive, so z leti pozabile.
Odgovori
0 0
spermi?
18. 09. 2026 13.36
Meni so tudi neupravičeno vzeli jajce tako ,da zdaj hodim brez jajc po svetu .
Odgovori
-1
0 1
IQ200
18. 09. 2026 13.19
Sej ne moreš več nikomur verjet. In pol smo stranke/pacienti tečni s podvprašanji in težimo preveč. Zakaj samo slepo je poslušamo, ker je vse tako brezhibno ane? Še več bo treba. Dvojno, trojno preverjat.
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+1
1 0
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