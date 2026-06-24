Dvakrat ustreljen v trebuh se je na VMA pripeljal sam

Poročali smo o novi likvidaciji, ki je ta teden pretresla Srbijo. Streli so odjeknili v ponedeljek sredi dneva v gostinskem lokalu v naselju Kumodraž v beograjski občini Voždovac.

44-letni Darko Vesković, z vzdevkom Prika, je svojega krvnika poznal. Posnetki varnostnih kamer v lokalu so pokazali, da je prišel k vratom pozdravit prišleka z brado in čepico na glavi. Potem ko sta si prisrčno segla v roke, se je Vesković obrnil in se vrnil k svoji mizi, znanec pa mu je sledil in ga od zadaj ustrelil naravnost v glavo. Potem ko je žrtev padla na tla, je morilec izstrelil še nekaj strelov in pobegnil. Ti streli so zadeli tudi 40-letnega Vuka Musića, ki je sedel za mizo skupaj z Veskovićem. Kot piše Telegraf, je bil medtem, ko se je poskušal umakniti, dvakrat zadet v predel trebuha, vendar je vseeno uspel priti do svojega avtomobila, parkiranega pred lokalom, in se sam odpeljati na VMA, ki je ugledna vojaška bolnišnica, odprta tudi za civiliste, hkrati pa tudi visokošolski medicinski center.

Vojaško-medicinska akademija (VMA) v Beogradu FOTO: Shutterstock

Kot dodajajo ob sklicevanju na neuradne informacije, se zdravniki še vedno borijo za njegovo življenje, stanje je resno, vendar stabilno.

Skrival dokaze pri umoru vodje Delij

Musić je javnosti in pravosodnim organom postal znan med sojenjem zaradi enega najbolj razvpitih umorov v Beogradu v zadnjem desetletju, piše Telegraf. Maja 2014 je bil pred enim izmed splavov ubit vodja navijačev Crvene zvezde Velibor Dunjić, dekle, ki je bilo z njim v avtomobilu, pa je bilo ranjeno. Pokojni Dunjić je srbski širši javnosti postal znan potem, ko so ga obsodili na dve leti zapora zaradi napada na vodjo politične stranke LDP Čedomirja Jovanovića, še pred tem je bil obsojen zaradi poskusa umora na nekem drugem beograjskem splavu.

Za umor Dunjića so obtožili vodjo varnostnikov Vladimirja Đurovića, ki je še vedno na begu, Musića pa so bremenili pomoči pri kaznivem dejanju. Tožilstvo mu je namreč očitalo, da je pomagal pri odstranjevanju opreme in posnetkov videonadzora, da bi prikril dokaze in identiteto morilca. Musić je bil leta na begu, zato so mu sodili v odsotnosti, vse dokler ga niso leta 2019 aretirali. V nadaljevanju postopka je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi prikrivanja sledi kaznivega dejanja.

Usodna prostost

V ponedeljek umorjeni Darko Vesković pa je bil v medijih in policijskih evidencah že leta označen kot oseba, ki je blizu kriminalnim krogom, natančneje škaljarskemu klanu. Sodili so mu zaradi umora Blaža Đurovića, pripadnika rivalskega kavaškega klana.

V Đurovića je bilo marca 2018 izstreljenih 29 nabojev iz avtomatskega orožja, tožilstvo je preganjalo Veskovića in Nemanjo Ivanova. Po tem umoru je Vesković pobegnil iz Srbije, a so ga konec istega leta izsledili in aretirali na Kosovu z lažnimi dokumenti, nato pa izročili Beogradu.

Srbska policija ima z organiziranim kriminalom polne roke dela FOTO: Shutterstock