Pred 25 leti skupaj noseči, zdaj si delita vnukinjo

Leslie in Alexis sta se spoznali leta 2001, ko sta živeli v Teksasu in bili v poznih dvajsetih oziroma zgodnjih tridesetih letih. Spoznali sta se v cerkvi in hitro spletli tesno prijateljstvo, ki traja že približno 25 let. Kmalu po njunem srečanju sta, piše People, izvedeli tudi, da sta obe noseči. Leslie je pričakovala hčerko Macy, Alexis pa sina. Ko je bila Macy stara približno eno leto, se je njena družina preselila iz Teksasa v Washington, medtem ko je Alexis z družino najprej ostala v Teksasu, pozneje pa se preselila v Kalifornijo. Čeprav sta bili fizično precej oddaljeni, sta Leslie in Alexis ostali tesni prijateljici. Redno sta se obiskovali, njuno prijateljstvo pa se je nadaljevalo tudi na daljavo. Macy in David med odraščanjem sicer nista bila pogosto skupaj. "Svojega moža med odraščanjem skoraj nisem videla, čeprav sem vedela zanj," je povedala Macy. Ko pa sta se pozneje znašla na isti fakulteti, se je njuna zgodba začela pisati na novo.

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Macy je Davida že poznala kot "prikupnega družinskega prijatelja" in ji je bil všeč, vendar se med seboj nista dobro poznala. Takrat sta njuni mami dobili idejo, da bi ju lahko nekoliko usmerili drug k drugemu. Alexis je sina prepričala, naj Macy pošlje sporočilo. Sledil je prvi zmenek, oktobra 2020 pa sta začela zvezo. Maja 2021 sta se zaročila, decembra istega leta pa sta se poročila. Ko je David svojo mamo poklical in ji povedal, da se nameravata poročiti, je bila presrečna. A Alexis ga je kljub temu opozorila, naj se ne poroči z Macy zgolj zato, ker si je sama želela, da bi bila skupaj. David ji je odgovoril, da Macy ljubi in da se z njo seveda ne bo poročil samo zaradi materine želje.

Poročni prstani FOTO: Shutterstock