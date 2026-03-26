Tujina

Dve leti od izginotja male Danke, primer še vedno nerešen

Negotin, 26. 03. 2026 13.41 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
L.M.
Danka Ilić (TWITTER)

Minevata dve leti od izginotja dvomesečne Danke Ilić. Nazadnje so jo videli 26. marca 2024, ko je bila z mamo in bratom na zapuščenem družinskem posestvu.

Po obtožnici naj bi deklica v trenutku, ko je mama odšla po vodo, stopila na cesto, kjer naj bi vanjo trčilo vozilo, ki sta ga upravljala delavca javnega komunalnega vodovoda Srđan Janković in Dejan Dragijević, poroča Net.hr.

Tožilstvo meni, da so deklico nato odpeljali in odvrgli na odlagališče, vendar trupla nikoli niso našli. Obtoženca sta zločin sprva priznala, kasneje pa vse zanikala, kar je dodatno zapletlo preiskavo. V primer so vključili še tretjega osumljenca, Radoslava Dragijevića, očeta enega izmed obtožencev, za katerega sumijo, da je truplo prepeljal in skril.

Prebivalci Banjskega polja še vedno širijo različne teorije o tem, kaj se je zgodilo, od prepričanja, da so Danko odpeljali daleč stran, do domnev o "višjih silah" ali lokalni magiji.

Iskanje trupla male Danke Ilić
FOTO: Bobo Pixell

Starši deklice redko dajejo izjave za medije. Oče Miloš Ilić je povedal, da bo govoril šele, ko se bo začelo sojenje, medtem ko se Radoslav Dragijević, obtožen pomoči storilcu, brani na prostosti in trdi, da njegov sin ni kriv.

Primer so prenesli s sodišča v Zaječarju na Višje sodišče v Negotinu, ki bi moralo kmalu sprejeti odločitev o tretji obtožnici, datum sojenja pa še ni znan.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
joko23 1
26. 03. 2026 15.01
Ne razumem,kako da je shodila z dvema mescema kakor navajate da je bila na cesti! Se sprašujem da ni ta zgodba izmišljena po moje otrok ki ima dva meseca ne more hoditi.
Peni Stojanović
26. 03. 2026 14.44
cudovito ime za deklico, res cudovito
hapiness
26. 03. 2026 14.12
Čudna zadeva. njena mama najbrž več ve kot je povedala...Uboga zlata punčka. upam da je nekje živa in srečna med dobrimi ljudmi.
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
