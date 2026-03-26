Dve leti od izginotja male Danke, primer še vedno nerešen

Po obtožnici naj bi deklica v trenutku, ko je mama odšla po vodo, stopila na cesto, kjer naj bi vanjo trčilo vozilo, ki sta ga upravljala delavca javnega komunalnega vodovoda Srđan Janković in Dejan Dragijević, poroča Net.hr.

Tožilstvo meni, da so deklico nato odpeljali in odvrgli na odlagališče, vendar trupla nikoli niso našli. Obtoženca sta zločin sprva priznala, kasneje pa vse zanikala, kar je dodatno zapletlo preiskavo. V primer so vključili še tretjega osumljenca, Radoslava Dragijevića, očeta enega izmed obtožencev, za katerega sumijo, da je truplo prepeljal in skril.

Prebivalci Banjskega polja še vedno širijo različne teorije o tem, kaj se je zgodilo, od prepričanja, da so Danko odpeljali daleč stran, do domnev o "višjih silah" ali lokalni magiji.