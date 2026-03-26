Dve leti od izginotja male Danke, primer še vedno nerešen

Po obtožnici naj bi deklica v trenutku, ko je mama odšla po vodo, stopila na cesto, kjer naj bi vanjo trčilo vozilo, ki sta ga upravljala delavca javnega komunalnega vodovoda Srđan Janković in Dejan Dragijević, poroča Net.hr.
Tožilstvo meni, da so deklico nato odpeljali in odvrgli na odlagališče, vendar trupla nikoli niso našli. Obtoženca sta zločin sprva priznala, kasneje pa vse zanikala, kar je dodatno zapletlo preiskavo. V primer so vključili še tretjega osumljenca, Radoslava Dragijevića, očeta enega izmed obtožencev, za katerega sumijo, da je truplo prepeljal in skril.
Prebivalci Banjskega polja še vedno širijo različne teorije o tem, kaj se je zgodilo, od prepričanja, da so Danko odpeljali daleč stran, do domnev o "višjih silah" ali lokalni magiji.
Starši deklice redko dajejo izjave za medije. Oče Miloš Ilić je povedal, da bo govoril šele, ko se bo začelo sojenje, medtem ko se Radoslav Dragijević, obtožen pomoči storilcu, brani na prostosti in trdi, da njegov sin ni kriv.
Primer so prenesli s sodišča v Zaječarju na Višje sodišče v Negotinu, ki bi moralo kmalu sprejeti odločitev o tretji obtožnici, datum sojenja pa še ni znan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.