Dve leti od tragedije: jezni Grki na ulice, poročilo razkrilo vzrok nesreče

28. februarja 2023 je medkrajevni potniški vlak čelno trčil v tovorno lokomotivo blizu kraja Tempi. Umrlo je 57 ljudi, skoraj vsi so bili študenti. Več deset je bilo ranjenih. Nesreča se je zgodila približno 400 km severno od Aten.

Na predvečer splošne stavke in množičnih protestov so preiskovalci objavili dolgo pričakovano poročilo o preiskavi najhujše železniške nesreče v zgodovini Grčije. Kot vzroke za nesrečo navajajo človeško napako, zastarelo infrastrukturo in večje sistemske napake.

Neodvisni preiskovalni odbor je na 180 straneh poročila med drugim zapisal, da se je potniški vlak zaradi človeške napake znašel na istem tiru kot tovorni vlak, kar je vodilo v trčenje. Kot so navedli, so k tragičnemu incidentu pripomogli tudi nekateri sistemski dejavniki, kot so slabo usposabljanje železniških delavcev, pomanjkanje osebja in zastarel železniški sistem, ki nima sodobnih varnostnih mehanizmov, poroča Euronews. Z ustrezno sodobno varnostno tehnologijo bi tragedijo lahko preprečili, so dodali.

Pri tem so opozorili na pomanjkanje državnih sredstev. Poročilo tudi ne izključuje možnosti, da je bila na kraju nesreče prisotna "neznana vnetljiva snov". Ločena preiskava, ki so jo naročile družine žrtev, je namreč pokazala, da je tovorni vlak prevažal zelo vnetljivo nezakonito snov.