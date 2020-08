Dve leti po nesreči v Genovi odpirajo nov viadukt

Tik pred drugo obletnico zrušenja viadukta Morandi, v katerem je življenje izgubilo 43 ljudi, v Genovi odpirajo nov viadukt. Poimenovali so ga San Giorgio in je posvečen svetniku, pomembnemu za to italijansko mesto. Promet po njem bo stekel v sredo.

Tragedija se je zgodila 14. avgusta 2018 med hudo nevihto. Zrušenje viadukta Morandi je bilo tako nenadno, da je v reko Polcevera pod njim zgrmelo 35 avtomobilov in tri tovorna vozila, ki so jih nato pod seboj deloma pokopali padajoči kosi betona. Zaradi tragedije je brez strehe nad glavo ostalo 600 ljudi. Živeli so namreč v zgradbah, ki so stale neposredno pod viaduktom. Tožilstvo preiskave še ni končalo, a zrušenju naj bi botrovala predvsem malomarnost pri vzdrževanju. Osumljenih je več kot 70 ljudi. icon-expand Življenje v zrušenju viadukta izgubilo 34 ljudi. FOTO: AP Viadukt stoji na avtocesti 10, imenovani tudi Autostrada dei Fiori (rožna avtocesta), ki predstavlja pomembno povezavo z jugom Francije, Piemontom in Lombardijo. Genova, največje italijansko pristanišče, je vsak dan brez viadukta izgubila šest milijonov evrov, vožnja do Milana pa se je zaradi stalnih prometnih zastojev podaljšala na tri ure. Nov viadukt v obliki ladje je delo italijanskega arhitekta Renza Piana, ki tudi sam prihaja iz Genove. Postavili so ga v rekordnem letu dni, del ni ustavila niti epidemija covida-19. Na gradbišču je bilo dan in noč okoli tisoč delavcev, 202 milijona evrov vreden projekt pa je financiral upravljavec avtocest Autostrade per l'Italia, katerega slabo vzdrževanje velja za glavnega krivca za tragedijo. icon-expand V Genovi odpirajo nov viadukt. FOTO: AP "Viadukt San Giorgio za Genovo ni le avtocestni viadukt, pač pa pomeni nov začetek za celo Italijo," je izgradnjo komentiral župan Genove Marco Bucci. Na nocojšnji slovesnosti ob odprtju viadukta, ki se bo začela z minuto molka v spomin na umrle, po poročanju medijev pričakujejo skoraj 500 gostov. Med njimi bosta tudi predsednik države Sergio Mattarella in premier Giuseppe Conte.