Dve leti po njenem izginotju v Avstraliji našli mobilni telefon

V avstralski Tasmaniji se bo zasebnemu organiziranemu iskanju Belgijke pridružila tudi policija. Ženska je sicer izginila pred več kot dvema letoma, a njeni najbližji vseeno niso obupali in so te dni izvedli novo neodvisno iskalno akcijo, ki je obrodila sadove. Našli so namreč mobilni telefon pogrešane.

Belgijsko dekle Celine Cremer je v avstralski divjini blizu slapov Philosopher Falls izginila junija 2022, poroča CNN. Nekaj dni po njenem izginotju je lokalna policija na območju odkrila njen avtomobil, vendar pa tudi po več preiskavah drugih sledi ni odkrila. Policija je takrat sporočila, da zimske vremenske razmere v dneh po njenem izginotju niso bile primerne za preživetje.

Iskanje Celine Cremer FOTO: Profimedia icon-expand

Več kot dve leti kasneje so prijatelji in družina Belgijke sprožili novo iskalno akcijo, v soboto pa so na območju, ki so ga prej že preiskale oblasti, našli mobilni telefon, ki je pripadal izginulemu dekletu. Odkritje bodo zdaj preiskali tudi forenziki, je sporočila tasmanijska policija in dodala, da se uradno pridružuje neodvisni iskalni akciji.

