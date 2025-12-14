Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Dve leti po njenem izginotju v Avstraliji našli mobilni telefon

Sydney, 14. 12. 2025 20.17 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
5

V avstralski Tasmaniji se bo zasebnemu organiziranemu iskanju Belgijke pridružila tudi policija. Ženska je sicer izginila pred več kot dvema letoma, a njeni najbližji vseeno niso obupali in so te dni izvedli novo neodvisno iskalno akcijo, ki je obrodila sadove. Našli so namreč mobilni telefon pogrešane.

Belgijsko dekle Celine Cremer je v avstralski divjini blizu slapov Philosopher Falls izginila junija 2022, poroča CNN. Nekaj dni po njenem izginotju je lokalna policija na območju odkrila njen avtomobil, vendar pa tudi po več preiskavah drugih sledi ni odkrila.

Policija je takrat sporočila, da zimske vremenske razmere v dneh po njenem izginotju niso bile primerne za preživetje.

Iskanje Celine Cremer
Iskanje Celine Cremer FOTO: Profimedia

Več kot dve leti kasneje so prijatelji in družina Belgijke sprožili novo iskalno akcijo, v soboto pa so na območju, ki so ga prej že preiskale oblasti, našli mobilni telefon, ki je pripadal izginulemu dekletu.

Odkritje bodo zdaj preiskali tudi forenziki, je sporočila tasmanijska policija in dodala, da se uradno pridružuje neodvisni iskalni akciji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Podatki o telefonu in lokacija najdbe podpirajo našo teorijo, da se je Celine morda z uporabo aplikacije odločila zapustiti pot pri slapovih Philosopher Falls, da bi se v mraku vrnila do svojega avtomobila," , je dejal inšpektor Andrew Hanson. Sumijo, da je med vračanjem izpustila telefon in pot nadaljevala brez njega, dezorientirana na gosto poraščenem terenu.

Avstralska radiotelevizija je sporočila, da so štirje Cremerjevi prijatelji pripotovali iz Belgije, da bi se pridružili obnovljeni iskalni akciji, ki se je začela v soboto in naj bi trajala pet dni.

avstralija belgija izginotje telefon
Naslednji članek

Od Miki Miške do Luka Skywalkerja: Sora dobiva dostop do Disneyjeve zakladnice

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
14. 12. 2025 21.04
Kul!
ODGOVORI
0 0
G. Papež
14. 12. 2025 20.53
To področje je poznano po agresivnih mesojedih kengurujih. Grozno, upam, da je preživela.
ODGOVORI
0 0
YouRangMyLord
14. 12. 2025 20.45
+1
jo je njen "tasmanski ljubimec", ki ga morda spoznala prejko spletnih love patform dal na pofutr v divjini?
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
14. 12. 2025 20.45
+1
pa pa
ODGOVORI
1 0
luckyss.1
14. 12. 2025 20.49
jAP.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385