Dve leti po njenem izginotju v Avstraliji našli mobilni telefon

Belgijsko dekle Celine Cremer je v avstralski divjini blizu slapov Philosopher Falls izginila junija 2022, poroča CNN. Nekaj dni po njenem izginotju je lokalna policija na območju odkrila njen avtomobil, vendar pa tudi po več preiskavah drugih sledi ni odkrila.
Policija je takrat sporočila, da zimske vremenske razmere v dneh po njenem izginotju niso bile primerne za preživetje.
Več kot dve leti kasneje so prijatelji in družina Belgijke sprožili novo iskalno akcijo, v soboto pa so na območju, ki so ga prej že preiskale oblasti, našli mobilni telefon, ki je pripadal izginulemu dekletu.
Odkritje bodo zdaj preiskali tudi forenziki, je sporočila tasmanijska policija in dodala, da se uradno pridružuje neodvisni iskalni akciji.
"Podatki o telefonu in lokacija najdbe podpirajo našo teorijo, da se je Celine morda z uporabo aplikacije odločila zapustiti pot pri slapovih Philosopher Falls, da bi se v mraku vrnila do svojega avtomobila," , je dejal inšpektor Andrew Hanson. Sumijo, da je med vračanjem izpustila telefon in pot nadaljevala brez njega, dezorientirana na gosto poraščenem terenu.
Avstralska radiotelevizija je sporočila, da so štirje Cremerjevi prijatelji pripotovali iz Belgije, da bi se pridružili obnovljeni iskalni akciji, ki se je začela v soboto in naj bi trajala pet dni.
