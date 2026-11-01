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Dve leti po tragediji: spomnili so se na žrtve, sojenje še vedno čakajo

Novi Sad , 01. 11. 2026 13.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Padec nadstreška je vzel 16 življenj

V Novem Sadu so se spomnili žrtev zrušitve nadstreška na novo prenovljeni železniški postaji pred dvema letoma, ko je umrlo 16 ljudi. Tragedija je sprožila val protivladnih protestov v državi, ki so vodili k predčasnim volitvam, na katerih je slavila Študentska lista. Medtem dve leti po tragediji odgovorni še vedno čakajo na sojenje.

Nadstrešek se je zrušil 1. novembra 2024 ob 11.52 zaradi teže betona, stekla in slabe izvedbe. Pod seboj je pokopal številne ljudi, pri čemer jih je skupno umrlo 16, od tega dva kasneje v bolnišnici, eno dekle pa je nesrečo preživeli s trajnimi poškodbami. Med mrtvimi so bili tudi štirje mladoletni, stari šest, deset, 16 in 17 let.

Strokovnjaki in del javnosti tragedijo pripisujejo korupciji in nepravilnostim pri obnovi postaje, vendar zanjo doslej še nihče ni kazensko odgovarjal.

Padec nadstreška je vzel 16 življenj
Padec nadstreška je vzel 16 življenj
FOTO: AP

V Novem Sadu se je danes simbolno ob 11.52 začelo osrednje spominsko zborovanje s 16 minutami molka, minuto za vsako žrtev, ki ga je organiziralo študentsko gibanje. Zborovanja na več lokacijah po mestu so se začela že okoli 9.30, od koder so se nato zbrani odpravili na spominski pohod do kraja nesreče, da bi počastili spomin na žrtve, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Obenem danes poteka spominska slovesnost za žrtve tudi v katedrali svetega Save v Beogradu.

Tožilstvo v Novem Sadu je doslej sicer vložilo obtožnice proti 13 osebam, med njimi tudi nekdanjima ministroma Goranu Vesiću in Jeleni Tanasković, zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja javne varnosti. Višje sodišče v Novem Sadu je nato zavrnilo del obtožnice za sedem obtoženih, vendar je to odločitev razveljavilo prizivno sodišče v Novem Sadu, ki je potrdilo obtožnico za vseh 13 oseb.

Po nesreči pred dvema letoma so sledili študentski protesti in blokade univerz, s katerimi so študenti zahtevali objavo dokumentacije in ugotovitev odgovornosti za tragedijo. S skupno listo so se nato podali tudi na predčasne volitve in slavili. Študentska lista je prejšnji teden osvojila 52 odstotkov glasov, medtem ko je lista, katere nosilec je bil dosedanji predsednik Srbije Aleksandar Vučić, osvojila skoraj 40 odstotkov. Vučić je priznal poraz. Nosilec Študentske liste Ilija Srdanović je kot prednostno nalogo prihodnje oblasti napovedal ponovno vzpostavitev vladavine prava.

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novi sad nesreča nadstrešek

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