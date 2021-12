Dve leti star deček zmrznil: kako je splezal iz postelje in zakaj 'varuška' ni delovala?

Krajani sicer skušajo stati ob strani neutolažljivim staršem. Družina se je šele pred kratkim vselila v hišo. Za zlomljene starše sicer po poročanju krone.at skrbi tudi posebna skupina za krizno posredovanje Rdečega križa, saj si ves čas očitata, da sta se v četrtek zvečer odpravila na obisk k niti 100 metrov oddaljenim sosedom, pri tem pa zaupala elektronski varuški, da ju bo opozorila, če bi se otrok zbudil.

V času njunega odhoda je namreč mirno spal v svoji posteljici. Prav tako še nikoli prej ni splezal iz postelje s pomičnimi stranicami in nihče si ni mogel predstavljati, da mu bo to sploh uspelo. Zakaj elektronska varuška ni delovala, ko se je deček okoli 22. ure nenadoma zbudil in iskal starše, pa je še ena od nerazrešenih ugank v tem tragičnem primeru.

Prav tako se mnogi sprašujejo, kako je dve leti star otrok sam odprl vhodna vrata in odšel na prosto. Prav tako naj bi prečkal ulico, preden je zmrznil v bližini sosedove garaže. Zunaj je bilo minus deset stopinj, oblečen je bil le v pižamo. Ko so ga okoli 5. ure zjutraj le našli, so bili vsi poskusi oživljanja zaman.

Njegova visoko noseča mama zdaj pričakuje drugega otroka. Člani skupnosti pa se sprašujejo, kako naj družini pomagajo. "Uro in pol sem sedel z njima in ju poskušal potolažiti – četudi to trenutno res ni mogoče," je dejal župan Leopold Gartner, ki pravi, da ga je tragedija tudi osebno močno prizadela.