Dve leti talibanov v Kabulu: Zatiranje, prazne obljube in revščina

Že dve leti je od kar so talibani nasilno vkorakali v Kabul in prevzeli oblast v Afganistanu. Ob prevzemu pa smo lahko slišali nešteto obljub in zagotovil, da bo vse drugače, da bodo ženske imele pravice, da bodo uvedli miroljubno politiko a to so bile očitno le prazne besede. Zatiranje, vse večja revščina, pa tudi lakota so vsakodnevne stvari, s katerimi se soočajo Afganistanci.

"Ženskam bomo omogočili študij in delo v našem okviru. Ženske bodo zelo dejavne v naši družbi," so talibani napovedali na svoji prvi tiskovni konferenci kmalu po prevzemu oblasti 15. avgusta 2021. Dve leti pozneje so bila ta zagotovila z dejanji talibanske vlade odločno porušena. Zatiranje pravic žensk pod njihovo vladavino je najostrejše na svetu, uvedeno z neusmiljeno serijo verskih odlokov talibanskega vodstva in regionalnih odločb, ki so vztrajno uveljavljene po vsem Afganistanu.

icon-expand Talibani FOTO: AP

Že septembra 2021, komaj mesec dni po prevzemu oblasti, se je razkril prvi pokazatelj talibanskega odnosa do žensk. V srednje šole je dovoljeno iti samo fantom, dekletom pa več ne. "Rekli so nam, naj ne obiskujemo pouka," je takrat v Kabulu povedala 17-letna dijakinja za CNN. "11 let sem kljub nevarnosti nasilja trdo delala, da bi lahko postala zdravnica. Uničena sem," je jokala, ko je v slovo pomahala bratom, ki so se odpravljali v šolo. V istem tednu je župan ženskim uslužbenkam mestne uprave Kabula ukazal, naj ostanejo doma, delo pa so lahko nadaljevale le tiste, ki so opravljale dela, ki jih niso mogli opravljati moški. Le prejšnji mesec so jim talibani zadali še en udarec, ko so zaprli vse kozmetične salone po vsej državi. V tej panogi je bilo zaposlenih približno 60.000 žensk, mnoge med njimi so bile edine oskrbnice družine, kar je pomenilo še večje težave za družine, ki se že tako težko preživljajo. Kljub temu so nekatere ženske čutile upanje. "Univerze so ostale odprte, zato mislim, da bodo kmalu spremenili svojo politiko," je povedala ena od univerzitetnih študentk. Talibani so sicer obljubili, da bodo ustanovili šole, ki jih bodo lahko dekleta obiskovala vendar se to zaenkrat še ni zgodilo. Ženske so se na omejitve večkrat odzvale s pohodi po ulicah afganistanskih mest, na katerih so zahtevale pravico do dela in študija, vendar jih je talibanska vlada nasilno ustavila. "Udarili so me z električnimi kabli," je povedala ena od protestnic za CNN. Januarja 2022 so bile pridržane vsaj štiri aktivistke - v priporu so jih zadrževali več tednov in pretepali.

icon-expand Afganistanke pred kabulsko univerzo. FOTO: AP

Omejitve so se uvajale postopoma. Decembra 2021 je ministrstvo za spodbujanje kreposti in preprečevanje pregreh odredilo, da mora ženske, ki potujejo na razdalje, daljše od 72 kilometrov, spremljati bližnji moški sorodnik. Nato pa se je nenadoma pojavil žarek upanja. Talibanski oddelek za izobraževanje je 21. marca 2023 napovedal, da se bodo "vsi učenci" lahko vrnili v šolo ob začetku novega šolskega leta. Talibanska vlada je bila pri pojasnjevanju svojih dejanj zadržana in jih je označila za vrnitev k tradicionalnim islamskim in afganistanskim vrednotam. Medtem so številni ultrakonzervativni kleriki, plemenski starešine in njihovi privrženci del podporne baze vlade, ki jim je pomagala prevzeti oblast v Afganistanu, in povedali so, da se vlada boji, da bi lahko izgubila podporo, če bi naredila kakršen koli korak, ki bi bil v nasprotju s prepričanji starešin. Uvedba novih pravil oblačenja 7. maja 2022, je vlada objavila odlok, ki ga je potrdil njen vrhovni voditelj mula Haibatullah Akhundzada in s katerim so ženske morale biti oblečene od glave do pet. "Ženske, ki niso prestare ali premlade, si morajo zakriti obraz, razen oči," je bilo zapisano v odloku. Prav tako so odredili, da morajo moški družinski člani zagotoviti, da ženske in dekleta to spoštujejo, sicer jih čakajo ukrepi.

icon-expand Ženska v Afganistanu mora imeti pokrit obraz, ko je zunaj. FOTO: AP

Ženske, ki so prej nosile dolge pisane tunike, hidžab, kavbojke in visoke pete, so povedale za CNN, da so začele nositi ohlapne črne abaje (halje), hidžab, kirurško masko, ki jim pokriva obraz, in športne copate ali škornje. Več žensk je začelo nositi tudi črne burke. "Ne zanima nas, kaj moramo nositi, če to pomeni, da nam omogočijo študij in delo," je pojasnila ena od njih. In medtem ko so ženske začele izginjati iz javnega življenja, je bilo na ulicah vedno več revnih žensk, ki jim je bila odvzeta pravica do dela in možnost, da bi nahranile svoje družine, in so prosile za pomoč. Vedno več je bilo deklet, ki so jih družine silile v zgodnje poroke, ker niso mogle dobiti izobrazbe ali službe, družina pa jih ni mogla več preživljati. Prepoved dostopa do univerz, javnih prostorov in dela v nevladnih organizacijah Do oktobra 2022 je minilo nekaj mesecev brez večjih novih omejitev. Ko so dekletom, tudi tistim, ki niso končala zadnjega letnika šole, dovolili opravljanje sprejemnih izpitov za univerzo, so se upi začeli obujati. "Nekateri verski učenjaki imajo težave z obiskovanjem šol za dekleta. Vlada poskuša doseči soglasje in rešiti to vprašanje," je v intervjuju za CNN povedal talibanski tiskovni predstavnik Zabiullah Mujahid. Toda vrhovno vodstvo s sedežem v Kandaharju je še naprej zaostrovalo svoje stališče in do konca leta znatno zmanjšalo svobodo žensk. Kmalu so ženskam prepovedali še vstop v kabulske parke.

icon-expand Ženske v Kabulu stojijo pred zabaviščnim parkom. FOTO: AP