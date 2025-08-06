Dve leti zapora za novinarko, ki jo je policist verbalno napadel

Gruzijsko novinarko Mzio Amaghlobeli so obsodili na dve leti zapora zaradi domnevnega udarca vodje policije. Dogodek je sprožil ostre odzive doma in v tujini, obtožbe pa so označene za politično motivirane in del zatiranja svobode govora. Evropska unija in diplomatska predstavništva pozivajo k njeni izpustitvi.

Mzia Amaghlobeli, znana gruzijska novinarka in ustanoviteljica neodvisnih medijev Batumelebi in Netgazeti, je bila v sredo obsojena na dve leti zapora, potem ko naj bi v turističnem mestu Batumi udarila tamkajšnjega vodjo policije Iraklija Dgebuadzeja. Po njenih besedah je do dogodka prišlo potem, ko jo je Dgebuadze verbalno napadel, med pridržanjem pa naj bi jo policisti zmerjali in vanjo pljuvali, piše portal Politico. Amaghlobelijevo so sprva obtožili napada na policista, za kar je zagrožena kazen do sedem let zapora. Obtožbo so tik pred razsodbo omilili na "upor, grožnje ali nasilje nad varuhi javnega reda."

Protesti za izpustitev Mzie Amaghlobeli. FOTO: AP

Primer je nemudoma sprožil ostre odzive tako doma kot v tujini. Opozicijski politiki in aktivisti so sodbo označili za politično motivirano in jo vidijo kot del širšega zatiranja svobode govora. Nekdanja predsednica Gruzije Salome Zourabichvili je na omrežju X zapisala: "To ni pravica. To je umirajoč avtoritarni sistem. In ne bomo odnehali!" Politico poroča, da je ogorčenje izrazilo 23 diplomatskih predstavništev ter Evropska unija, ki so obsodili razsodbo in pozvali k izpustitvi novinarke. Amnesty International je sojenje označil za pristransko in polno procesnih nepravilnosti.

Mzia Amaghlobeli FOTO: AP