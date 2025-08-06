Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Dve leti zapora za novinarko, ki jo je policist verbalno napadel

Tbilisi, 06. 08. 2025 19.42 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
1

Gruzijsko novinarko Mzio Amaghlobeli so obsodili na dve leti zapora zaradi domnevnega udarca vodje policije. Dogodek je sprožil ostre odzive doma in v tujini, obtožbe pa so označene za politično motivirane in del zatiranja svobode govora. Evropska unija in diplomatska predstavništva pozivajo k njeni izpustitvi.

Mzia Amaghlobeli, znana gruzijska novinarka in ustanoviteljica neodvisnih medijev Batumelebi in Netgazeti, je bila v sredo obsojena na dve leti zapora, potem ko naj bi v turističnem mestu Batumi udarila tamkajšnjega vodjo policije Iraklija Dgebuadzeja. Po njenih besedah je do dogodka prišlo potem, ko jo je Dgebuadze verbalno napadel, med pridržanjem pa naj bi jo policisti zmerjali in vanjo pljuvali, piše portal Politico.

Amaghlobelijevo so sprva obtožili napada na policista, za kar je zagrožena kazen do sedem let zapora. Obtožbo so tik pred razsodbo omilili na "upor, grožnje ali nasilje nad varuhi javnega reda."

Protesti za izpustitev Mzie Amaghlobeli.
Protesti za izpustitev Mzie Amaghlobeli. FOTO: AP

Primer je nemudoma sprožil ostre odzive tako doma kot v tujini. Opozicijski politiki in aktivisti so sodbo označili za politično motivirano in jo vidijo kot del širšega zatiranja svobode govora. Nekdanja predsednica Gruzije Salome Zourabichvili je na omrežju X zapisala: "To ni pravica. To je umirajoč avtoritarni sistem. In ne bomo odnehali!"

Politico poroča, da je ogorčenje izrazilo 23 diplomatskih predstavništev ter Evropska unija, ki so obsodili razsodbo in pozvali k izpustitvi novinarke. Amnesty International je sojenje označil za pristransko in polno procesnih nepravilnosti.

Mzia Amaghlobeli
Mzia Amaghlobeli FOTO: AP

Gruzijska vladajoča stranka Gruzijska sanja naj bi od parlamentarnih volitev lani jeseni zaostrila pritisk na opozicijo, kritične glasove in protestnike. Prejšnji teden je sodišče odobrilo prisilno premestitev zaprte aktivistke Nine Datashvili v psihiatrično ustanovo, kar je sprožilo dodaten val kritik, po poročanju Politica.

Medtem ko so baltske države posamezno uvedle sankcije proti vladnim uradnikom, Evropska unija kot celota ni dosegla soglasja za ukrepanje zaradi nasprotovanja Madžarske in Slovaške. Vendar pa Evropska komisija grozi, da bo Gruziji odvzela možnost brezvizumskega potovanja v EU, če do septembra ne bo prišlo do izboljšanja na področju vladavine prava.

Na pozive h komentarju se niti vladajoča stranka niti državno tožilstvo za zdaj še nista odzvala.

Gruzija novinarka zaprtje policist svoboda govora
SORODNI ČLANKI

Gruzija zapušča Parlamentarno skupščino Sveta Evrope

Sodišče zavrnilo predsednico in opozicijo: razveljavitve izida volitev v Gruziji ne bo

Po množičnih protestih premier odgovarja: V Gruziji ne bo revolucije

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anatomija
06. 08. 2025 21.39
+1
tako se zgodi , ko imaš politiko naklonjeno nacistu v Rusiji
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089