Dve leti zapora za novinarko, ki jo je policist verbalno napadel

Mzia Amaghlobeli, znana gruzijska novinarka in ustanoviteljica neodvisnih medijev Batumelebi in Netgazeti, je bila v sredo obsojena na dve leti zapora, potem ko naj bi v turističnem mestu Batumi udarila tamkajšnjega vodjo policije Iraklija Dgebuadzeja. Po njenih besedah je do dogodka prišlo potem, ko jo je Dgebuadze verbalno napadel, med pridržanjem pa naj bi jo policisti zmerjali in vanjo pljuvali, piše portal Politico.
Amaghlobelijevo so sprva obtožili napada na policista, za kar je zagrožena kazen do sedem let zapora. Obtožbo so tik pred razsodbo omilili na "upor, grožnje ali nasilje nad varuhi javnega reda."
Primer je nemudoma sprožil ostre odzive tako doma kot v tujini. Opozicijski politiki in aktivisti so sodbo označili za politično motivirano in jo vidijo kot del širšega zatiranja svobode govora. Nekdanja predsednica Gruzije Salome Zourabichvili je na omrežju X zapisala: "To ni pravica. To je umirajoč avtoritarni sistem. In ne bomo odnehali!"
Politico poroča, da je ogorčenje izrazilo 23 diplomatskih predstavništev ter Evropska unija, ki so obsodili razsodbo in pozvali k izpustitvi novinarke. Amnesty International je sojenje označil za pristransko in polno procesnih nepravilnosti.
Gruzijska vladajoča stranka Gruzijska sanja naj bi od parlamentarnih volitev lani jeseni zaostrila pritisk na opozicijo, kritične glasove in protestnike. Prejšnji teden je sodišče odobrilo prisilno premestitev zaprte aktivistke Nine Datashvili v psihiatrično ustanovo, kar je sprožilo dodaten val kritik, po poročanju Politica.
Medtem ko so baltske države posamezno uvedle sankcije proti vladnim uradnikom, Evropska unija kot celota ni dosegla soglasja za ukrepanje zaradi nasprotovanja Madžarske in Slovaške. Vendar pa Evropska komisija grozi, da bo Gruziji odvzela možnost brezvizumskega potovanja v EU, če do septembra ne bo prišlo do izboljšanja na področju vladavine prava.
Na pozive h komentarju se niti vladajoča stranka niti državno tožilstvo za zdaj še nista odzvala.
