Dve noči rasističnega nasilja, dom izgubila tudi ukrajinska družina

Po tem, ko je policija med drugo nočjo nasilnih izgredov na Severnem Irskem aretirala 16 oseb, pa je četrtkov shod minil veliko mirneje. Skupine ljudi proti priseljencem so se že tretji večer zapored zbrale na ulicah, a do novih spopadov med protestniki in policijo tokrat ni prišlo, piše francoski Le Monde. Po opozorilu policije, da na terenu krepi svojo prisotnost, so se mirno razšli. A številne družbene manjšine v Belfastu te dni še vedno živijo v strahu. Med nasilnimi protesti, ki so izbruhnili po objavi posnetka napada z nožem na 40-letnega moškega, ki ga je osumljen sudanski begunec, so namreč zamaskirani nasilneži zažigali stavbe in avtomobile ter se spopadli s policijo, vanje metali molotovke in druge predmete.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Uničenje po nasilnih izgredih v Belfastu Profimedia

Uničenje po nasilnih izgredih v Belfastu Profimedia

Uničenje po nasilnih izgredih v Belfastu Profimedia

Uničenje po nasilnih izgredih v Belfastu Profimedia

Uničenje po nasilnih izgredih v Belfastu Profimedia

Uničenje po nasilnih izgredih v Belfastu Profimedia











Kot poročajo tuji mediji, so bili tarča napadov nekaterih izgrednikov domovi in podjetja tistih, ki naj bi po domnevah nasilnežev pripadali priseljencem. Policija je z vodnimi topovi odrinila na desetine izgrednikov, ki so poskušali doseči hotel, ki je bil severozahodno od Belfasta namenjen nastanitvi prosilcev za azil. Britanska ministrica za Severno Irsko Hilary Benn je napade nad priseljence že označila za "rasistično nasilje". Po njenih besedah je bilo v nemirih ranjenih 12 policistov, obsodila pa je tudi vse bolj razširjen "občutek strahu, predvsem za tiste, ki so jih zamaskirani nasilneži ustrahovali in jih izgnali iz hiš zaradi barve kože". V sredo so na primer izgredniki preganjali in ustrahovali medicinsko sestro, ki je bila na poti na delo v bolnišnico Ulster blizu Belfasta. Največjo in glavno mošejo na Severnem Irskem pa so morali v torek prvič v svoji zgodovini zapreti, je dejal predsednik Mohammed Arshed.

Otrok ne pošiljajo v šolo, dom izgubila tudi ukrajinska družina

"Ženske in otroci so prestrašeni in v šoku," je dejal Twasul Mohammed, ki je kot begunec iz Sudana na Severno Irsko prišel leta 2016. "Odkar se je to zgodilo, otroke zadržujemo doma in jih ne pošiljamo v šolo," je dejal. Strah, da bi se nasilje lahko nadaljevalo v prihodnjih dneh, ostaja. Za mnoge migrantske skupnosti v Belfastu nemiri odražajo travmo, pred katero so se številni trudili pobegniti. "Ne smete pozabiti, da govorimo o skupnostih, kjer so ljudje bežali pred vojno v svoji državi in kjer so tovrstne stvari doživljali vedno znova," je dejal Mohammed, ki poudarja, da priseljenci niso problem ter da si želijo biti del skupnosti in jo pomagati graditi.

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Med izgredi je svoj nadomestni dom izgubila tudi družina, ki je po začetku vojne pobegnila iz Ukrajine. Kot poroča Necta, je Jaroslavi Navrotski, ko je zvečer zunaj zaslišala kričanje, skupaj s psom uspelo pobegniti skozi zadnji izhod. Protestniki so zažgali hišo nasproti njene, plameni pa so se nato razširili še na dom ukrajinske družine. Nepremičnina je bila močno poškodovana, zato v njej trenutno ne morejo bivati.

Kakšno je stanje žrtve napada?