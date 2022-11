Dve odločitvi v zadnjem hipu, dve usodi: eden preživel, drug umrl

Nesreča helikopterja A109E družbe Alidaunia se je zgodila med sobotnim jutranjim poletom iz Tremitskih otokov proti mestecu Foggia. Polet na celino bi moral trajati le 20 minut, vendar so karabinjerji ob 9.40 dobili obvestilo nadzornega stolpa v Brindisiju, od koder so jih obvestili, da so izgubili GPS stik s helikopterjem. Razbitino zrakoplova so našli slabih 50 kilometrov pred Foggio, na težko dostopnem gozdnatem terenu.

Našli so razbitino, toda nesreče ni preživel nihče. Na krovu so bili trije italijanski in štirje slovenski državljani. Vsi štirje Slovenci so bili člani iste družine, med italijanskimi državljani pa so bili pilot in kopilot Luigi Ippolito in Andra Nardelli ter zdravnik Maurizio De Girolamo. Ta se je domov vračal iz nočne izmene, običajno je potoval s trajektom, a se je zaradi slabih vremenskih razmer na morju zadnji hip odločil za pot s helikopterjem – mislil je, da bo ta bolj varna, pišejo italijanski mediji.

Dva človeka, ki sta si premislila, dve različni usodi

Prav obratno zgodbo pa lahko pove Gabriele Fentini, ki se je 5. novembra znova rodil. Imel je namreč že kupljeno vozovnico za usodni polet ob 9.10 do Foggie, vendar se je v zadnjem hipu raje vkrcal na trajektno linijo Tremiti - Termoli, ki do celine potrebuje uro in 15 minut. "Moral bi odleteti, vendar sem zjutraj okoli pol osmih izvedel, da bo ladja kmalu vseeno odplula. Ker imam v Termoliju družino, je bila ta možnost zame ugodnejša," je pristaniški delavec v telefonskem pogovoru pojasnil za lokalni časnik FoggiaToday, še vedno povsem pretresen.