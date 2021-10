Dve oprostilni sodbi v Vatikanu na prvem sojenju zaradi spolnih zlorab

V Vatikanu se je po letu dni končal prvi sodni proces zaradi spolnih zlorab v tej državi. Danes 29-letni Gabriele Martinelli je bil obtožen, da je še kot najstnik zlorabljal drugega fanta v malem semenišču svetega Pija X. v Vatikanu, preden je postal duhovnik. Poleg tega so sodili še 71-letnemu Enricu Radiceju, ki je bil v tistem času rektor semenišča. Obtožen je bil oviranja preiskave ter prikrivanja in ščitenja Martinellija. Oba so oprostili.

Sodniki so v izjavi zapisali, da sta Gabrielle Martinelli in njegova domnevna žrtev res sodelovala pri različnih spolnih dejanjih, vendar je primanjkovalo dokazov o njihovi domnevni neprostovoljni naravi. Njuno razmerje se je začelo leta 2006, ko je bil Martinelli star 14 let, žrtev pa 13. Tožilstvo je za Martinellija zahtevalo šest let zapora, za Radiceja pa štiri leta, vendar je po besedah sodnikov njihov primer temeljil na neskladnih izjavah domnevne žrtve. Težavo je predstavljalo tudi dejstvo, da so nekatera domnevna kazniva dejanja že zastarala. Kljub temu so sodniki Enricu Radiceju in njegovemu takratnemu nadrejenemu namenili nekaj ostrih besed, saj naj bi trditve o zlorabi obravnavala povsem površno. Preiskavo so sprožili po objavi knjige italijanskega novinarja Gianluigija Nuzzija Izvirni greh leta 2017, v katerem je ta opisal domnevne zlorabe v malem semenišču. V njem večinoma bivajo dečki in najstniki, ki obiskujejo zasebno šolo v središču Rima in med drugim tudi ministrirajo pri mašah v baziliki svetega Petra. Semenišče je nekoč zasedalo stavbo poleg rezidence papeža Frančiška, v začetku letošnjega leta pa je sveti sedež napovedal preselitev od vatikanskih zemljišč, tako da bo bližje šoli, kjer dečki obiskujejo pouk.