Tujina

Zaradi redke, a hude bolezeni v Italiji dva mrtva, več hospitaliziranih

Cagliari, 08. 08. 2025 17.55 | Posodobljeno pred 31 minutami

L.M.
3

Iz Italije poročajo o primerih botulizma, redke, a hude bolezni, ki je posledica zastrupitve s hrano. Na Sardiniji je po zaužitju hrane na lokalni prireditvi umrla 38-letna ženska, v Kalabriji pa je umrl 52-letnik, ki je jedel sendvič s klobaso in brokolijem. Skupno so do zdaj zabeležili skoraj 20 primerov zastrupitev, nekateri so v kritičnem stanju.

Prva smrtna žrtev botulizma je bila zabeležena v Cagliariju. Osem obiskovalcev se je konec julija zastrupilo na lokalnem festivalu, potem ko so jedli mehiške tacose z guacamole omako. Italijanski mediji pišejo, da je nedavno zaradi zapletov v bolnišnici umrla 38-letna ženska, pri kateri so se prvi pojavili bolezenskimi znaki.  V kritičnem stanju ostajata 14-letno dekle in 62-letna ženska, obe sta na intenzivni negi,  hospitaliziran je tudi 11-letni deček. Ta je na pediatričnem oddelku za intenzivno nego in naj bi ga v prihodnjih dneh operirali, da bi mu omogočili stabilnejše dihanje.

Cagliari
Cagliari FOTO: Profimedia

V Kalabriji je medtem umrl 52-letnik, ki je med dopustom v provinci Cosenza jedel sendvič s klobaso in brokolijem, ki ga je kupil v okrepčevalnici na kolesih (angl. food truck). Moškemu je kmalu po zaužitju postalo slabo, med prevozom v bolnišnico je umrl, poročajo italijanski mediji. Devet drugih oseb, ki so jedle isti obrok, je bilo hospitaliziranih, sedem jih je na intenzivni negi. Petim so zdravniki že dali protistrup.

Calabria
Calabria FOTO: Shutterstock

Italijanska tiskovna agencija ANSA poroča, da je italijansko ministrstvo za zdravje ob obeh izbruhih takoj aktiviralo vse zdravstvene protokole in poskrbelo za dostavo protistrupa v bolnišnico. V obeh primerih potekajo preiskave. V Kalabriji so zasegli živila in okrepčevalnico na kolesih, v Cagliariju pa je edini osumljenec lastnik kioska z guacamole omako.

Kaj je botulizem?

Botulizem je bolezen, ki jo povzroča  bakterija Clostridium botulinumtoksin. Ta bakterija tvori odporne spore, ki preživijo tudi v neugodnih pogojih, v anaerobnem okolju pa izločajo strup, ki deluje na živčni sistem in povzroča ohromitve mišic. Inkubacija traja od 6 ur do 8 dni, najpogosteje 12–36 ur po zaužitju okužene hrane.

Zastrupitev s hrano
Zastrupitev s hrano FOTO: Shutterstock

Simptomi vključujejo prebavne težave (slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu), ki jim sledijo ohromitve mišic obraza, oči, govora, požiranja in dihanja. Bolniki so pri zavesti in brez vročine, a brez hitrega zdravljenja lahko nastopi smrt zaradi odpovedi dihanja. Bolezen se med ljudmi ne prenaša.

Najpogostejši vir okužbe so nepravilno konzervirana živila, domače vložnine, suhomesnati izdelki ali slabo toplotno obdelana zelenjava in sadje. Po podatkih NIJZ je okužba v Sloveniji redka, letno se zabeležita največ dva primera, a dogodka v Italiji sta opozorilo, kako nevarna je lahko nepravilno pripravljena ali shranjena hrana.

botulizem zastrupitev hrana
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pig Brother
08. 08. 2025 18.27
+1
od kmetove domače se še ni noben zastrupu
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
08. 08. 2025 18.18
+0
V EU vas je potrebno strasiti :-)
ODGOVORI
2 2
Rožice so zacvetele
08. 08. 2025 18.18
+2
Botulizem je bolezen, ki jo povzroča strup, ki ga izloča bakterija, ki živi v zemlji, sladkih in slanih vodah, v črevesju človeka in živali.
ODGOVORI
3 1
