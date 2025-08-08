Zaradi redke, a hude bolezeni v Italiji dva mrtva, več hospitaliziranih

Iz Italije poročajo o primerih botulizma, redke, a hude bolezni, ki je posledica zastrupitve s hrano. Na Sardiniji je po zaužitju hrane na lokalni prireditvi umrla 38-letna ženska, v Kalabriji pa je umrl 52-letnik, ki je jedel sendvič s klobaso in brokolijem. Skupno so do zdaj zabeležili skoraj 20 primerov zastrupitev, nekateri so v kritičnem stanju.

Prva smrtna žrtev botulizma je bila zabeležena v Cagliariju. Osem obiskovalcev se je konec julija zastrupilo na lokalnem festivalu, potem ko so jedli mehiške tacose z guacamole omako. Italijanski mediji pišejo, da je nedavno zaradi zapletov v bolnišnici umrla 38-letna ženska, pri kateri so se prvi pojavili bolezenskimi znaki. V kritičnem stanju ostajata 14-letno dekle in 62-letna ženska, obe sta na intenzivni negi, hospitaliziran je tudi 11-letni deček. Ta je na pediatričnem oddelku za intenzivno nego in naj bi ga v prihodnjih dneh operirali, da bi mu omogočili stabilnejše dihanje.

V Kalabriji je medtem umrl 52-letnik, ki je med dopustom v provinci Cosenza jedel sendvič s klobaso in brokolijem, ki ga je kupil v okrepčevalnici na kolesih (angl. food truck). Moškemu je kmalu po zaužitju postalo slabo, med prevozom v bolnišnico je umrl, poročajo italijanski mediji. Devet drugih oseb, ki so jedle isti obrok, je bilo hospitaliziranih, sedem jih je na intenzivni negi. Petim so zdravniki že dali protistrup.

Italijanska tiskovna agencija ANSA poroča, da je italijansko ministrstvo za zdravje ob obeh izbruhih takoj aktiviralo vse zdravstvene protokole in poskrbelo za dostavo protistrupa v bolnišnico. V obeh primerih potekajo preiskave. V Kalabriji so zasegli živila in okrepčevalnico na kolesih, v Cagliariju pa je edini osumljenec lastnik kioska z guacamole omako.

Kaj je botulizem?

Botulizem je bolezen, ki jo povzroča bakterija Clostridium botulinumtoksin. Ta bakterija tvori odporne spore, ki preživijo tudi v neugodnih pogojih, v anaerobnem okolju pa izločajo strup, ki deluje na živčni sistem in povzroča ohromitve mišic. Inkubacija traja od 6 ur do 8 dni, najpogosteje 12–36 ur po zaužitju okužene hrane.

