Dve tretjini lastnikov apartmajev na Hrvaškem letos še brez prodane nočitve

Iz podatkov eVisitora, hrvaškega informacijskega sistema za prijavo in odjavo turistov, je razvidno, da od začetka leta, pa vse do konca včerajšnjega delovnega dne, kar 67 odstotkov lastnikov apartmajev in drugih nastanitvenih objektov ni zabeležilo niti ene nočitve. Natančneje, od skupno 107.633 najemodajalcev, jih je vsaj eno nočitev zabeležilo le 35.958. Ostali v petih mesecih in 24 dneh niso imeli niti enega gosta.

Kot še piše Jutarnji list, je 3815 ponudnikov to leto skupno zabeležilo manj kot sedem nočitev. Predsednica Združenja družinskih namestitev pri hrvaški gospodarski zbornici Martina Nimac Kalcina pa je dejala, da so glede na pričakovanja s temi številkami v združenju celo zadovoljni."Iskreno, pričakovala sem, da bi številke lahko bile še manjše, saj je zdaj vsaj tretjini ponudnikov uspelo ustvariti vsaj malo prometa. To je glede na pojav bolezni dobro. Če upoštevamo, da so bila letališča zaprta, gosti pa niso mogli priti niti preko kopenskih meja, smo lahko srečni," je povedala.