Glede na nove podatke Fundacije Internet Watch se je število posnetkov otrok, ki izvajajo spolna dejanja, v času zaprtja povečalo več kot desetkrat. Zaskrbljujoč je predvsem podatek, da so dve tretjini spolno eksplicitnih posnetkov posneli kar otroci sami, pogosto prek spletnih klepetalnic, ko so sledili navodilom odraslih in izpolnjevali spolne izzive. Na več posnetkih je tudi slišati, da so bili v sosednjih prostorih družinski člani in starši, ki se jim niti sanjalo ni, kaj se dogaja v sobah njihovih otrok.

V začetku leta 2020, ko se je začela pandemija, je priljubljenost družbenih omrežij drastično zrasla. "Med pandemijo je bil internet rešilna bilka, toda vse posledice, ki jih je prinesel s sabo, odkrivamo šele zdaj," je dejala izvršna direktorica Fundacije Internet Watch (IWF) Susie Hargreaves in dodala, da so spolni plenilci izkoristili situacijo. IWF se sicer ukvarja s sledenjem, preiskovanjem in odstranjevanjem gradiva s spolnimi zlorabami otrok po vsem svetu. Opazili so, da je na spletu vse več materiala, ki so ga otroci posneli sami. Kot pravi dobrodelna organizacija, je razlog za porast materiala, ki ga otroci ustvarijo sami, prav posledica povečane uporabe interneta, saj je število prijav sicer ostalo enako kot v preteklih letih, poroča CNN. icon-expand Dve tretjini spolno eksplicitnih posnetkov otroci posnamejo sami. FOTO: Shutterstock Kar dve tretjini spolno eksplicitnih video posnetkov in slik otrok, ki jih preiskujejo analitiki, so otroci posneli sami. Gre za primere, ko otroke k spolnim dejanjem prek spleta prepričajo plenilci, otroci pa jih izvedejo pred kamero. Glede na podatke raziskovalcev je veliko video posnetkov posnetih v sobah ali kopalnicah, medtem ko se v ozadju sliši zvoke domačega gospodinjstva. Veliko posnetkov nastane tudi tako, da plenilci v kakšni od klepetalnic snemajo klepet v živo, čeprav otrok morda sploh ne ve, da se zadeva snema. Posnetke nato delijo in prodajajo pedofilom. PREBERI ŠE Veste, kaj vaši otroci počnejo na svojih pametnih napravah in računalnikih? Posnetki s penetracijo, spolni odnosi z živalmi in sadizem Organizacija s sedežem v Združenem kraljestvu pravi, da je na podlagi video posnetkov pogosto težko ugotoviti, iz katere države ali mesta so otroci. A če je na posnetku vidna šolska uniforma ali pa kakšen drug indikator, primere posredujejo pristojnim varnostnim organom. Od posnetkov, za katere dobrodelna organizacija ocenjuje, da prikazujejo otroke stare med sedem in 10 let, so jih več kot 8000 razvrstili v kategorijo A. Gre za najhujšo vrsto spolno eksplicitnega materiala, ki lahko vključuje penetracijo, spolne odnose z živaljo ali sadizem. PREBERI ŠE Pogovori o spletni varnosti naj bodo tako nujni, kot sončna krema pred odhodom na plažo Devetletnico med snemanjem prekinila družina, ki se ni zavedala dogajanja zlorabe V enem od video posnetkov, ki so si ga ogledali analitiki IWF, odrasli devetletni deklici prek spletne platforme nalagajo, naj izvaja spolna dejanja, medtem ko je v svoji sobi obkrožena s plišastimi igračami. Prepričali so jo v to, da je prek spletne kamere izvajala umazane izzive, s početjem na kameri pa preneha, ko jo iz sosednjega prostora pokliče družinski član, ki se ne zaveda dogajanja zlorabe, in jo prosi, naj pripravi kopel, domnevno za mlajšega brata. PREBERI ŠE Internetne zlorabe otrok: 'Storilci so lahko tudi mladoletniki' IWF je vlado Združenega kraljestva pozval, naj stori več za zaščito otrok. Med drugim želijo, da čim prej sprejme dolgo odlašani predlog zakona o spletni varnosti. Na podlagi nove zakonodaje bi bile lahko vodje platform kazensko odgovorne za neuspeh pri preprečevanju, prepoznavanju in odstranitvi vsebine spolne zlorabe in izkoriščanja otrok. A hkrati IWF izpostavlja, da gradivo, ki ga analizirajo, prihaja iz vsega sveta, ne le Združenega kraljestva.