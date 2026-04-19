Dve uri brezplačno točili gorivo, račun plačal milijonar

Brezplačno točenje goriva na bencinskem servisu v Berlinu je organiziral švicarski milijonar Beat Mörker, ki je obogatel s prodajo toaletnega papirja, poroča nemški Bild.
Akcija je bila namenjena izključno voznikom, ki so se pripeljali s svojimi otroki. Voznik mercedesa, ki se je uro pred začetkom akcije poskušal vključiti v vrsto, je zato prejel le tolažilno nagrado – paket roza toaletnega papirja.
Več sreče je imela medtem Laura Hühnert, ki je prišla s svojo dveletno hčerko. Brezplačno je lahko napolnila rezervoar svojega forda, za kar bi sicer odštela 89,46 evra. "Moj mož ne hodi več v fitnes, nosimo stara oblačila in manj nakupujemo. Vsakič pomislimo, ali res moramo na pot z avtomobilom," je povedala 30-letnica.
Mörker je osebno pomagal na črpalki in v ta namen priletel iz Basla, kjer sicer živi. "To je zame zelo pomembna stvar, ki prihaja iz srca, saj postaja vse predrago," je povedal nemškim medijem in dodal, da od vsakega prodanega paketa papirja nameni 10 centov za projekt za zaščito otrok.
V sobotni akciji je skupno pomagal 152 družinam, ki so napolnile 4788 litrov goriva. Milijonar je tako plačal 10.000 evrov.
Lastnik zasebnega bencinskega servisa je medtem množico čakajočih pogostil z brezplačnimi klobasami in sladkarijami. Kot je povedal za Bild, so časi težki tudi zanj, saj vozniki zaradi varčevanja zapravijo precej manj kot običajno. Kljub temu ima, kot pravi, za otroke v zamrzovalniku vedno brezplačen sladoled.
