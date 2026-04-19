Tujina

Dve uri brezplačno točili gorivo, račun plačal milijonar

Berlin, 19. 04. 2026 11.57 pred 58 minutami 2 min branja 27

Avtor:
M.S.
Bencinska črpalka v Berlinu

Na bencinski črpalki v Berlinu je v soboto potekala prav posebna akcija. Družine z otroki so lahko dve uri brezplačno točile gorivo. Stroške je poravnal švicarski milijonar, ki je prav v ta namen priletel iz Basla. Lepa gesta Švicarja je navdušila Berlinčane, pred bencinsko črpalko pa je hitro nastala dolga kolona vozil.

Brezplačno točenje goriva na bencinskem servisu v Berlinu je organiziral švicarski milijonar Beat Mörker, ki je obogatel s prodajo toaletnega papirja, poroča nemški Bild.

Akcija je bila namenjena izključno voznikom, ki so se pripeljali s svojimi otroki. Voznik mercedesa, ki se je uro pred začetkom akcije poskušal vključiti v vrsto, je zato prejel le tolažilno nagrado – paket roza toaletnega papirja.

Več sreče je imela medtem Laura Hühnert, ki je prišla s svojo dveletno hčerko. Brezplačno je lahko napolnila rezervoar svojega forda, za kar bi sicer odštela 89,46 evra. "Moj mož ne hodi več v fitnes, nosimo stara oblačila in manj nakupujemo. Vsakič pomislimo, ali res moramo na pot z avtomobilom," je povedala 30-letnica.

Mörker je osebno pomagal na črpalki in v ta namen priletel iz Basla, kjer sicer živi. "To je zame zelo pomembna stvar, ki prihaja iz srca, saj postaja vse predrago," je povedal nemškim medijem in dodal, da od vsakega prodanega paketa papirja nameni 10 centov za projekt za zaščito otrok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V sobotni akciji je skupno pomagal 152 družinam, ki so napolnile 4788 litrov goriva. Milijonar je tako plačal 10.000 evrov.

Lastnik zasebnega bencinskega servisa je medtem množico čakajočih pogostil z brezplačnimi klobasami in sladkarijami. Kot je povedal za Bild, so časi težki tudi zanj, saj vozniki zaradi varčevanja zapravijo precej manj kot običajno. Kljub temu ima, kot pravi, za otroke v zamrzovalniku vedno brezplačen sladoled.

nemčija gorivo milijonar

Rešilni jopič preživele s Titanika prodali za več kot pol milijona evrov

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
U1665256761563
19. 04. 2026 12.55
A ne bi rahe jar direkt bamenil 10.000 eur za zascito otrok, namesto 10 centov od wc papirja?
Odgovori
0 0
Racional-ec
19. 04. 2026 12.43
Kapo dol taksnemu cloveku, mu privoscim da ima se vec.
Odgovori
+3
3 0
Artechh
19. 04. 2026 12.40
Berlin? Družine zapecenih so bile dolge ja 😂
Odgovori
+1
2 1
Racional-ec
19. 04. 2026 12.42
Kakršnekol so ble je to lepo, kaj si pa ti naredil da si pomagql komu iz tvoje vasi, ki ni zapecen?
Odgovori
+4
5 1
Quatflow
19. 04. 2026 12.21
Vec takih pa ne bi bilo toliko revščine
Odgovori
+0
2 2
jugatneme
19. 04. 2026 12.35
Ne, bolje bi bilo, da bi se za dobro opravljeno delo prejelo dobro, pravično plačilo.
Odgovori
0 0
AleksanderS
19. 04. 2026 12.20
Lepo
Odgovori
+1
2 1
daiči
19. 04. 2026 12.20
10k je dav od svojh silnh miljonov in zdj je zvezda nemcije. k bo dal 5 miljonov na nemski rdeci kriz, takrt je pa za mene loh heroj nemcije
Odgovori
-11
0 11
Zokar
19. 04. 2026 12.42
In kolk si dal/a ti?
Odgovori
+2
2 0
Racional-ec
19. 04. 2026 12.44
Bols k ti k nisi dal nikomur nic…najlazje je vse spluvat
Odgovori
+1
1 0
tv1206802
19. 04. 2026 12.19
14 let že investiram v trge in res ne vem ali smo slovenci neumni in ne prepoznamo priložnosti. Vložil sem že cca 80k ( 500€/mesec ). Se pravi v 14 letih sem vložil cca 85k €. Na trgovalnem računu imam 170k € sredstev. V kolikor upoštevam inflacijo je moj dejanski profit okoli 50k/ v 14 letih. Ni slabo ni pa tudi ful.
Odgovori
-1
2 3
Red October
19. 04. 2026 12.33
Tv 1206802, pa ti ta sredstva lahko tudi dvigneš, ali jih lahko samo gledaš na računu?
Odgovori
-1
0 1
NeXadileC
19. 04. 2026 12.16
Če je vse, kar se vidi, tudi vse kar je, potem je to lepa gesta. Če pa ima več ozadja, kot ospredja, potem je to nekaj drugega.
Odgovori
-1
2 3
Hrast1234
19. 04. 2026 12.12
Račun je bil na firmo za olajšavo?
Odgovori
-8
1 9
Bonaventura
19. 04. 2026 12.11
isto bo v Ponedeljek storil Golob na Dunajski ob 10h...vsi vabljeni...čudeži so še mogoči....
Odgovori
+5
8 3
ATOL17
19. 04. 2026 12.23
Ne ne JUŽNA iz petrola bo to organiziral
Odgovori
-1
1 2
Inred
19. 04. 2026 12.08
Kopiral je američana. Juan
Odgovori
-2
0 2
Misanthrope
19. 04. 2026 12.06
Voznik mercedesa... Ima za avto, ampak za gorivo pa ne. Stereotipi obstajajo z razlogom haha.
Odgovori
+2
4 2
mario7
19. 04. 2026 12.05
Mi čakamo da to naredi južna.
Odgovori
+5
7 2
ptuj.si
19. 04. 2026 12.07
Ali la golob od njegove milijonske nagrade od genija.
Odgovori
-3
4 7
tv1206802
19. 04. 2026 12.12
Južna ti bo naredil... ja
Odgovori
+3
4 1
mario7
19. 04. 2026 12.13
😅🤣
Odgovori
+1
3 2
Racional-ec
19. 04. 2026 12.45
Geni I je v bosni od leta 2022 naredil par miljard dobicka…Golobek je tut svojga dnarja vredn 🤯
Odgovori
+1
1 0
Patuljak10
19. 04. 2026 12.05
Če bi to kdo naredil v Sloveniji bi ga slovenceljni obtožili korupcije ali kakršne koli druge goljufije... žalosten narod!
Odgovori
+0
1 1
