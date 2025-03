Dve uri po vzletu obrnili letalo, ker je pilot pozabil potni list

"Pilot ni imel potnega lista," je United pojasnil v izjavi. "Dogovorili smo se, da bo naše stranke še isti večer do cilja odpeljala nova posadka. Stranke so prejele bone za obroke in nadomestilo," so pojasnili.

Letalo United Airlines je vzletelo v soboto, 22. marca, okoli 14. ure. Na krovu je bilo 257 potnikov in 13 članov posadke, ki so bili namenjeni proti severozahodu nad Tihi ocean proti največjemu kitajskemu mestu.

Nekateri ogorčeni, drugi cenijo, da je bil pilot odkrit

Ena od kitajskih potnic Yang Shuhan je za CNN povedala, da je pilot zvenel zelo frustriran, ko je moral potnike obvestiti, da je pozabil svoj potni list.

Po pristanku v San Franciscu je Shuhanova prejela dva kupona za obrok v skupni vrednosti 30 dolarjev (okoli 27,8 evra), ki ju je uporabila za obrok v japonski restavraciji na letališču. Povedala je, da je vložila tudi odškodninski zahtevek na spletni strani Uniteda.

Pojasnila je, da se je sicer vračala s službenega potovanja in da se je od letališča do doma nato vozila še dodatni dve uri in pol, zaradi česar je bila izčrpana. Kljub temu da je zamuda vplivala na njene ponedeljkove delovne načrte, je povedala, da ceni pilotovo "odkritost".

Številni drugi potniki so bili sicer manj razumevajoči, na kitajski platformi, podobni Instagramu, so zapisali, da so "ogorčeni" in "razočarani". "Kako je lahko nekdo tako hudo zamočil v službi?" je zapisal še eden od potnikov, objava pa je dobila več kot 10.000 všečkov.

Neljubi dogodek pa je težave povzročil tudi potnikom, ki bi se morali na letalo iz Los Angelesa vkrcati in odpotovati nazaj proti ZDA. "Precej sem razočaran," je za CNN povedal eden od potnikov, ki je želel ostati anonimen. Pojasnil je, da je moral zaradi šesturne zamude vse načrte zamakniti za en dan.

Shukor Yusof, ustanovitelj svetovalnega podjetja Endau Analytics s sedežem v Singapurju, ki se osredotoča na letalsko industrijo, je povedal, da je to za United precej sramotno. Dodal je, da je takšna napaka "nesprejemljiva" za globalno letalsko družbo, kot je United.