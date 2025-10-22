Svetli način
Tujina

Dve žrtvi ruskih nočnih napadov na Kijev

Kijev, 22. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na Ukrajino, v katerem so rakete in droni poleteli nad več mest po državi. V Kijevu sta bila po zadnjih podatkih ubita vsaj dva človeka. Pred tem so ukrajinske sile z raketami napadle kemično tovarno v ruski obmejni regiji Brjansk.

Cilj napadov z droni je bila ponoči med drugim prestolnica Kijev, kjer je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb. Glede na zadnje podatke mestnih oblasti sta bila ubita dva človeka.

Iz Ukrajine so poročali o napadih v še vsaj treh drugih regijah, med drugim v Zaporožju, kjer je bilo ranjenih več ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez elektrike.

Ukrajinska ministrica za energijo Svitlana Grinčuk je na družbenih omrežjih objavila, da je Rusija ponoči v obsežnem napadu ciljala energetsko infrastrukturo države.

Po enem od ruskih napadov na Kijev
Po enem od ruskih napadov na Kijev FOTO: AP

Ukrajina je pred tem v torek v napadu zadela kemično tovarno v ruski obmejni regiji Brjansk, je sporočila ukrajinska vojska.

"Izveden je bil obsežen kombiniran napad z raketami in iz zraka, vključno z uporabo raket storm shadow, ki je uspešno prebil sistem ruske zračne obrambe," je na Telegramu sporočil ukrajinski generalštab.

Kot so dodali, obseg povzročene škode še ocenjujejo, obenem pa so poudarili pomen tovarne za rusko obrambno industrijo.

Tovarna, ki je bila tarča napada, je glede na uradne podatke eden od vodilnih ruskih obratov za proizvodnjo eksploziva in med drugim izdeluje topniške izstrelke in bojne glave raket.

Ruska vojska je v torek zvečer sporočila le, da je nad regijo sestrelila 57 ukrajinskih dronov, o škodi ni poročala.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ajdanakolesu
22. 10. 2025 08.28
Kaj se dogaja z Rusko vojsko, da raketira stanovanjske bloke v katerih živijo družine z otroki ?
ODGOVORI
0 0
Zaplešimo
22. 10. 2025 08.26
+1
A ni to mal malo?....a jim petarde mečejo namesto raket?
ODGOVORI
1 0
