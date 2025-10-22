Dve žrtvi ruskih nočnih napadov na Kijev

Cilj napadov z droni je bila ponoči med drugim prestolnica Kijev, kjer je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb. Glede na zadnje podatke mestnih oblasti sta bila ubita dva človeka.

Iz Ukrajine so poročali o napadih v še vsaj treh drugih regijah, med drugim v Zaporožju, kjer je bilo ranjenih več ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez elektrike.

Ukrajinska ministrica za energijo Svitlana Grinčuk je na družbenih omrežjih objavila, da je Rusija ponoči v obsežnem napadu ciljala energetsko infrastrukturo države.