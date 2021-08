Dveletna deklica odtavala in tri noči preživela sama v gozdu

"Ena od iskalnih skupin se je ustavila, da bi se odpočila od iskanja, ko je nenadoma zaslišala oddaljen jok," je povedal predstavnik reševalne skupine SALVAR. "Poklicali so jo po imenu in spet zaslišali glas."

Ko so jo končno le zagledali, je Lyuda Kuzina iztegnila svoje male rokice in stekla v objem svojim reševalcem. "Vsi smo zajokali – tako izkušeni reševalci kot sosedje, ki so se pridružili iskanju," so po poročanju britanskega Mirrora opisali ganljiv trenutek.

Deklico so našli v gozdu, tri kilometre stran od hiše, na območju, polnem volkov in medvedov. Temperature ponoči so bile presenetljivo visoke – okoli 20 stopinj Celzija, kar ji je pomagalo preživeti.

"Bila je zelo slaba, pogrizena od mrčesa, a kar je najpomembneje – bila je živa!" so še povedali njeni najditelji.