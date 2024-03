Dveletne Danke kljub celonočnemu iskanju niso našli

Male Danke Ilić, ki je izginila med igro v naselju Banjsko Polje pri mestu Bor v Srbiji, kljub celonočnemu iskanju niso našli. V Srbiji so prvič aktivirali sistem "Pronađi me", namenjen nujnemu obveščanju javnosti v primeru izginotja mladoletne osebe. Na terenu je več kot 350 ljudi, med njimi so policisti, gasilci, Gorska reševalna služba in številni občani, ki želijo pomagati. Župan je posvaril, da gre za zahteven teren z gozdovi in potoki, poleg tega je spet začelo deževati. Policija je blokirala vse vpadnice v okolici naselja.

Medtem ko je vsa Srbija spala, prebivalci mesta Bor niso zatisnili očesa. Iskanje male Danke Ilić, ki je izginila v torek okoli 13.45, je trajalo vso noč, ko se je temperatura spustila na vsega 6 stopinj Celzija, dež pa je za kratek čas ponehal. Člani Gorske reševalne službe so pojasnili, da so v normalnih okoliščinah to dobri pogoji za iskanje, a tukaj šteje vsaka minuta, saj gre za še ne dveletno punčko. Po Dankinem izginotju je bil v torek v Srbiji prvič aktiviran sistem "Pronađi me" (tako imenovan "amber alert"), namenjen nujnemu obveščanju javnosti v primeru izginotja mladoletne osebe. Deklico iščejo policisti, gasilci, reševalci, Gorska reševalna služba in več sto občanov, ki jim delo otežuje dež. Ta se je namreč zjutraj spet okrepil.

Po Dankinem izginotju je bil v Srbiji prvič aktiviran sistem "Pronađi me ("Najdi me"). FOTO: Pronađi me icon-expand

Policijska blokada cest, teren prečesavajo s helikopterji in droni Reševalec Gorske reševalne službe (GSS) Danijel Aleksić je za agencijo Tanjug povedal, da pri iskanju sodelujejo tudi helikopterji, teren pa prečesavajo tudi z brezpilotnimi letali s termovizijo. "Preiskali bomo vse sektorje, ki doslej še niso bili preiskani," je napovedal. Gorska reševalna služba po njegovih besedah deluje usklajeno s pripadniki Policije, na razpolago pa jim je dala tudi vsa svoja sredstva, kot so brezpilotna letala in iskalni psi. Policisti so blokirali vse vpadnice v okolici naselja, postavili so kontrolne točke, na katerih pregledujejo vozila. V Banjsko polje lahko vstopijo le vaščani, interventne službe, gasilci in policija. Pregledali so vse zapuščene objekte v kraju, preverjajo pa tudi vse "operativno zanimive osebe", ki so imele v preteklosti težave z zakonom, poroča Blic.

Župan: Gre za zahteven teren Borski župan Aleksandar Milikić je povedal, da je v torek v iskalni akciji sodelovalo več kot 350 ljudi. "Gre za primestno naselje z zelo zahtevnim terenom, na njem so gozdovi in potoki. Čisto na koncu tega naselja je izginila naša mala someščanka," je dejal. Zahvalil se je vsem občanom, ki so priskočili na pomoč, a jih je prosil za razumevanje in jih pozval, naj ne ovirajo dela policistom. Nad naseljem, kjer je izginila Danka, cesta pelje v gozd. Ta sicer ni strnjen, je pa v njem veliko gostega rastlinja. Le nekaj minut vožnje od kraja izginotja je Borsko jezero, ki reševalcem predstavlja še posebno skrb, poroča Blic. Sinoči je na Banjsko polje prišel tudi notranji minister Bratislav Gašić, ki je pripeljal okrepitve – kolege, izčrpane od večurnega iskanja, so zamenjali drugi policisti. Tudi on je prostovoljce, ki želijo pomagati, opozoril, da to lahko storijo samo v sodelovanju s Policijo. Kaj se je zgodilo? Kot smo že poročali, je Danka izginila, ko se je z mamo in enoletnim bratcem igrala na Banjskem polju. Oblečena je bila v vijolične hlače, olivno zeleno jakno, lase je imela spete v čop. "Ko sem se obrnila, je ni bilo več. Maja bo dopolnila dve leti. Odziva se na svoje ime, ampak je še majhna in ne govori. Klicala sem jo, a mi ni odgovorila. V bližini je gozd, molim, da jo čim prej najdemo!" je za Novosti povedala obupana mama Ivana.