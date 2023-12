Dveletne deklice še niso našli, sled vodi do reke

V ponedeljek so psi odkrili njeno sled, ki je vodila do reke Lauchert. Ta teče tik ob hiši njene družine in je zaradi deževja v zadnjem obdobju precej narasla. Na kraj so zato prispele enote policije za posredovanje na vodi, deklico iščejo tudi potapljači.

Policija je v ponedeljek zaslišala starše in preiskovala njihov dom, izprašali so tudi njihove sorodnike, prijatelje in znance. "Prišli nismo do nobenih novih ugotovitev. Dokazov o morebitnem nasilju nismo našli," je sinoči povedal predstavnik policije Christian Sugg. "Ne iščemo samo otroka, ampak tudi namige, kje bi otrok lahko bil," je še pojasnil in vse morebitne priče pozval, naj jim pomagajo z informacijami. "Držimo pesti za srečen konec," je dodal.

Za zdaj je znano le, da je deklica od doma odšla v nedeljo med četrto in peto uro popoldne, oblečeno naj bi imela samo pižamo. Ponoči so temperature padle pod ledišče.