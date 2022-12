Dveletnega dečka med igro napadel povodni konj, rešil ga je domačin

Dveletni deček Paul Iga se je igral blizu svojega doma ob jezeru Edward, ko ga je napadel povodni konj. Po besedah tamkajšnje policije je žival dečka zgrabila za glavo in ga želela pogoltniti. V gobcu je bila že polovica dečkovega telesa, trdi policija.

Na srečo je bil v bližini domačin, ki je začel žival obmetavati s kamenjem. Povodni konj se je prestrašil in izpustil žrtev. Ugandski organ za zaščito divjih živali je sicer za BBC pojasnil, da dečka povodni konj ni pogoltnil, kot trdi policija, ampak ga je 'le' napadel.

Malčka so zaradi poškodb odpeljali na zdravljenje na bližnjo kliniko, kasneje pa so ga premestili v bolnišnico v sosednjem mestu. Preventivno so ga cepili proti steklini, nato pa odpustili v domačo oskrbo, poroča BBC.