Dveletnik se je izmuznil na ulico, iskali so ga skoraj 24 ur

Dveletnega otroka, ki je včeraj izginil blizu romunske vasi Tudora, so po 24 urah iskanja našli živega, poroča Enex . Deček je izginil, ko sta z babico odšla na obisk k znancu. Kot je opisala babica, ki zanj skrbi že od rojstva, se je dveletniku nekako uspelo izmuzniti skozi vrata in oditi na ulico. Ko je ugotovila, da je deček izginil, ga je začelo iskati več kot 300 ljudi, med njimi so bili policisti, domačini in ljudje iz sosednjih krajev.

Deček utrpel blažjo podhladitev

Pri iskanju so pomagali psi, helikopterji in droni. Prečesavali so goste gozdove, a o dečku skoraj 24 ur ni bilo sledu. Otrokova mati in oče sta se, ko sta izvedela, da je njun sin pogrešan, vrnila iz Velike Britanije, kjer delata. Oba sta molila, da bi sina čim prej našli nepoškodovanega, so poročali lokalni mediji. In res so ga. Dveletni deček je, ko so ga opazili, stal sam ob drevesu blizu tamkajšnjega samostana. Policijska patrulja, ki ga je opazila, je takoj poklicala rešilca in dečka so odpeljali v bolnišnico. Kot so sporočili, je deček utrpel blažjo podhladitev.