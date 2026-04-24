Tujina

Dvema kosovskima Srboma dosmrtni zapor za napad v Banjski

Priština, 24. 04. 2026 21.37 pred eno minuto 1 min branja 0

M.V. STA
Banjska na severu Kosova po napadu

Sodišče v Prištini je obsodilo tri kosovske Srbe za oborožen napad na kosovske policiste v kraju Banjska na severu države septembra 2023. Dva od njih je obsodilo na dosmrtni zapor, enega pa na 30-letno zaporno kazen, poročajo kosovski mediji. Preostalih 42 obtoženih za napad je še vedno na begu.

Blagoja Spasojevića in Vladimirja Tolića je sodišče na prvi stopnji obsodilo na dosmrtno ječo, Dušana Maksimovića pa na 30 let zapora. Obtoženi so bili terorističnih dejanj in poskusa odcepitve, na sodbo pa se lahko pritožijo.

Trojica je bila del skupine, ki je 24. septembra 2023 v kraju Banjska napadla kosovsko policijo. Spopadi med policijo in oboroženimi napadalci so potekali ves dan, v njih pa so bili ubiti kosovski policist in trije napadalci.

Kosovsko posebno tožilstvo je obtožnico v zvezi z incidentom v Banjski vložilo proti skupno 45 osebam, med njimi tudi proti nekdanjemu podpredsedniku največje stranke Srbov na Kosovu Milanu Radoičiću, ki je kmalu po napadu prevzel odgovornost zanj in odstopil z mesta podpredsednika stranke.

Večina obtoženih je na begu, za njimi pa je razpisana mednarodna tiralica, medtem ko je sodišče zavrnilo zahtevo tožilstva za sojenje v odsotnosti.

Preberi še Kurti: Teroristični napad v Banjski je bil del načrta za aneksijo severa Kosova

Preiskavo o napadu v Banjski vodijo tudi srbski pravosodni organi, a še niso vložili obtožnice.

Priština trdi, da je logistično podporo napadalcem zagotovil Beograd. Srbske oblasti na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem pa so vpletenost Srbije v incident večkrat zanikale.

