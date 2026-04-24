Dvema kosovskima Srboma dosmrtni zapor za napad v Banjski

Blagoja Spasojevića in Vladimirja Tolića je sodišče na prvi stopnji obsodilo na dosmrtno ječo, Dušana Maksimovića pa na 30 let zapora. Obtoženi so bili terorističnih dejanj in poskusa odcepitve, na sodbo pa se lahko pritožijo.

Trojica je bila del skupine, ki je 24. septembra 2023 v kraju Banjska napadla kosovsko policijo. Spopadi med policijo in oboroženimi napadalci so potekali ves dan, v njih pa so bili ubiti kosovski policist in trije napadalci.

Kosovsko posebno tožilstvo je obtožnico v zvezi z incidentom v Banjski vložilo proti skupno 45 osebam, med njimi tudi proti nekdanjemu podpredsedniku največje stranke Srbov na Kosovu Milanu Radoičiću, ki je kmalu po napadu prevzel odgovornost zanj in odstopil z mesta podpredsednika stranke.

Večina obtoženih je na begu, za njimi pa je razpisana mednarodna tiralica, medtem ko je sodišče zavrnilo zahtevo tožilstva za sojenje v odsotnosti.