Dvig zadnjice in botoks kar na stranišču

Na področju lepotnih popravkov v Veliki Britaniji vlada pravi divji zahod nereguliranih in nelicenciranih izvajalcev in zdravljenj ter posegov, opozarjajo strokovnjaki. Neusposobljeni ljudje na mestih, kot so javna stranišča, ponujajo injekcije za topljenje maščobe, brazilsko dvigovanje zadnjice, botoks in polnila, opozarjajo.