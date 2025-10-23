Dvigalo nepričakovano postalo zvezda ropa, podjetje izkoristilo publiciteto

Nemško družinsko podjetje je nevede postalo del ropa v muzeju Louvre v Parizu. Tatovi so namreč uporabili njihovo dvigalo za pohištvo, ki so ga pred tem sicer tudi ukradli, s tem pa so poskrbeli za publiciteto podjetja, poroča Guardian.
"Ko se moraš hitro premakniti" je tako nov šaljiv oglaševalski slogan podjetja Böcker s sedežem v mestu Werne blizu Dortmunda. Kampanja na Facebooku in Instagramu je zaživela že dan po trenutno najbolj znanem ropu na svetu.
- FOTO: AP
Zvezda objave je slika zdaj že svetovno znanega dvigala za pohištvo Agilo, s katerim so tatovi vstopili v muzej skozi okno, ukradli za približno 88 milijonov evrov zgodovinskega nakita in v manj kot 10 minutah pobegnili z neprecenljivim plenom na motorjih.
Naprava lahko zdrži do 400 kg dragocenosti s hitrostjo 42 m na minuto – tiho kot šepet, pravi nov oglas.
Vodja marketinga Julia Scharwatz je povedala, da sta z možem, izvršnim direktorjem družinskega podjetja, Alexandrom Böckerjem, v nedeljo skupaj brala novice na spletu, ko sta bila šokirana, ko sta videla sliko dramatičnega ropa v francoskem muzeju, na kateri je bil prikazan eden od njihovih izdelkov.
"Postalo nama je jasno, da so za rop zlorabili našo napravo," je dejala. "Ko pa je postalo očitno, da ni bil nihče poškodovan, sva začela pripovedovati šale in sestavljati slogane, ki so se nama zdeli smešni."
Po večernih novicah je dejala, da se je nešteto ljudi od zaposlenih, poslovnih partnerjev, strank – obrnilo na njiju in pomislila sta, da morata to res izkoristiti. Do ponedeljka zjutraj se je rodila šaljiva kampanja.
Ukradli tudi dvigalo
Scharwatzova je za Guardian pojasnila, da je podjetje leta 2020 prodalo mobilno tovorno dvigalo podjetju v pariški regiji, ki ga oddaja strankam. Tatovi so se pred kratkim obrnili na to francosko podjetje in izrazili zanimanje za uporabo dvigala, nato pa so ga ukradli med demonstracijo njegove uporabe, kar so lastniki prejšnji teden prijavili policiji, je dejala.
Scharwatzova je dejala, da je bil odziv na nov oglas izjemen. "Mislila sem, da bo postalo malo viralno, ampak to, da je postalo tako viralno, je neverjetno. Naše objave na Instagramu običajno dosežejo 15–20.000 ljudi, zdaj pa jih je 1,7 milijona. To je noro."
Povedala je, da je bilo 99 % odzivov pozitivnih. Razumem, da to ni humor za vsakogar, ampak večini ljudi se zdi zabavno.
En uporabnik Facebooka je denimo dejal, da si Böckerjev marketinški oddelek zasluži povišico. Drug pa je PR kampanjo označil za neokusno in dodal: "Francozi so osupli in užaloščeni, medtem ko se nemško podjetje norčuje iz tega in to uporablja v svojem oglaševanju..."
