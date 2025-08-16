Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Moai kipom že čez 55 let grozi potop

Rapa Nui, 16. 08. 2025 17.33 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
19

Nova študija, objavljena v reviji The Journal of Cultural Heritage, opozarja, da bi dvig morske gladine lahko že do leta 2080 prinesel močne sezonske valove do Ahu Tongariki, največje ceremonialne ploščadi na Velikonočnem otoku. Tam stoji 15 znamenitih moai kipov. Gre za najnovejše opozorilo o nevarnostih, ki jih podnebne spremembe predstavljajo svetovni kulturni dediščini.

Po poročanju Al Jazeere je glavni avtor študije, objavljene v sredo, Noah Paoa, doktorski študent na Univerzi na Havajih na Manoa School of Ocean and Earth Science and Technology. Paoa in njegova ekipa so ustvarili visokoločljiv digitalni dvojček vzhodne obale otoka ter izvedli računalniške simulacije vpliva prihodnjih morskih valov pri različnih scenarijih dviga morske gladine. Rezultate so primerjali z zemljevidi kulturnih znamenitosti in ugotovili, da je približno 50 lokacij v nevarnosti zaradi poplav.

Med najbolj izpostavljenimi je Ahu Tongariki, največja ceremonialna ploščad na otoku in priljubljena turistična točka, ki vsako leto privabi več deset tisoč obiskovalcev. Ugotovitve kažejo, da naj bi ploščad valovi dosegli že leta 2080. Poleg svoje gospodarske vrednosti ima Ahu tudi veliko kulturno vrednost. Leži v narodnem parku Rapa Nui, ki obsega velik del otoka in je priznan kot Unescova svetovna dediščina.

Velikonočni otok
Velikonočni otok FOTO: Profimedia

Moai kipi, ki so razpršeni po otoku, so bili zgrajeni med 10. in 16. stoletjem v čast pomembnim prednikom in poglavarjem. Po otoku so zgradili približno 900 kipov.

To ni prva grožnja, s katero so se kipi soočili. Leta 1960 je otok dosegel cunami, ki ga je sprožil največji do zdaj zabeležen potres v zgodovini (magnitude 9,5) ob obali Čila. Takrat je voda že porušene moai kipe premaknila še bolj v notranjost in poškodovala nekatere njihove značilnosti, piše Al Jazeera. Obnova Ahu Tongariki je potekala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Velikonočni otok
Velikonočni otok FOTO: Profimedia

Podnebne spremembe ogrožajo kulturno dediščino po vsem svetu. Nedavno poročilo Unesca razkriva, da je približno 50 svetovnih dediščinskih območij močno izpostavljenih obalnim poplavam. V sredozemskih in afriških regijah je skoraj tri četrtine nizko ležečih obalnih območij v nevarnosti erozije in poplav zaradi pospešenega dviga morske gladine.

Al Jazeera poroča, da za zaščito Ahu Tongariki strokovnjaki razmišljajo o različnih rešitvah, od utrditve obale in gradnje valobranov do morebitne prestavitve spomenikov. Paoa upa, da bodo ugotovitve študije spodbudile pravočasno ukrepanje: "Najbolje je, da gledamo naprej in se proaktivno odzovemo, namesto da čakamo na nepopravljivo škodo."

Velikonočni otok
Velikonočni otok FOTO: Profimedia

 

Velikonočni otok moai kipi podnebne spremembe dvig morske gladine kulturna dediščina
Naslednji članek

V nedeljo virtualno srečanje koalicije voljnih

Naslednji članek

Trzanje nog znova sprožilo ugibanja o Putinovem zdravju

SORODNI ČLANKI

Velikonočni otok stresel močnejši potres

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
16. 08. 2025 18.48
-1
In komentatorji spet kao najbolj pametni phahahahahahahaha.
ODGOVORI
0 1
Bozji
16. 08. 2025 18.47
+1
Ja, cez 56 let bo pa Piran pod vodo!
ODGOVORI
1 0
Skinwalker
16. 08. 2025 18.38
+1
Ne verjami studijam kate nisi SAM IZMANIPULIRAL..
ODGOVORI
2 1
jast123
16. 08. 2025 18.36
+2
takrat bob že mrtu
ODGOVORI
2 0
Skinwalker
16. 08. 2025 18.35
+2
Hahahah tota bo ja. Ribic v kopru 35 let veze svoj ČOLN NA ENAKI KLINI...
ODGOVORI
2 0
Inred
16. 08. 2025 18.32
+4
Pol antarktike je šlo pa nivo vode še kar isto. Kaj nas farbajo haha
ODGOVORI
4 0
Inred
16. 08. 2025 18.31
+4
Aha, to trobijo že 50 let.
ODGOVORI
4 0
txoxnxy
16. 08. 2025 18.26
+5
Sem pa ravno prebral da so zaradi nilskega stanja vode odkrili nov še nikoli viden kip. Komu potem lahko še verjamemo? ? ? ? ?
ODGOVORI
5 0
Hrast1234
16. 08. 2025 18.19
+1
Jaaaa, samo što nije..
ODGOVORI
1 0
dannyer
16. 08. 2025 18.16
+3
mal za vajao 80% otok na pacifiku rastejo hitreje kot pa se gladina dviguje. ostal ipa se pogrezajo drugič gladian morja ne raste nič hitreje. kot prej. naj nehajo zavajati tudi organizacije ki so preverjale info za facebook so potrdile ni več požarov prav tako suš tudi ni v porastu orkanov ali tornadov. smrti za radi podnebja so manjše za 99,99% v primerjavi 1900. tukaj so spet v iri strašenej in davki. zanimiva je norveška študija o podnebju.
ODGOVORI
3 0
Smo druga Švica
16. 08. 2025 18.05
+4
Saj se hecate a ne?😀
ODGOVORI
5 1
Brus1234
16. 08. 2025 18.04
+2
Meni je prav...
ODGOVORI
2 0
suleol
16. 08. 2025 17.42
+4
cez 55let hahaha
ODGOVORI
5 1
suleol
16. 08. 2025 17.42
+6
a ni tud ze konc sveta blo
ODGOVORI
7 1
suleol
16. 08. 2025 17.43
+4
pa benetke pod vodo pa ti
ODGOVORI
5 1
Racional-ec
16. 08. 2025 17.41
+5
Kaksna hipoteza, noro 😂😂😂
ODGOVORI
6 1
jedupančpil
16. 08. 2025 17.40
+6
pa glih 55?;)
ODGOVORI
6 0
bandit1
16. 08. 2025 17.39
+7
Tisti ki imate sedaj 10 let boste to lahko opazovali in tvitali, če vas ne bo pobralo kaj hujšega.
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089