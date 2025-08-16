Moai kipom že čez 55 let grozi potop

Nova študija, objavljena v reviji The Journal of Cultural Heritage, opozarja, da bi dvig morske gladine lahko že do leta 2080 prinesel močne sezonske valove do Ahu Tongariki, največje ceremonialne ploščadi na Velikonočnem otoku. Tam stoji 15 znamenitih moai kipov. Gre za najnovejše opozorilo o nevarnostih, ki jih podnebne spremembe predstavljajo svetovni kulturni dediščini.

Po poročanju Al Jazeere je glavni avtor študije, objavljene v sredo, Noah Paoa, doktorski študent na Univerzi na Havajih na Manoa School of Ocean and Earth Science and Technology. Paoa in njegova ekipa so ustvarili visokoločljiv digitalni dvojček vzhodne obale otoka ter izvedli računalniške simulacije vpliva prihodnjih morskih valov pri različnih scenarijih dviga morske gladine. Rezultate so primerjali z zemljevidi kulturnih znamenitosti in ugotovili, da je približno 50 lokacij v nevarnosti zaradi poplav. Med najbolj izpostavljenimi je Ahu Tongariki, največja ceremonialna ploščad na otoku in priljubljena turistična točka, ki vsako leto privabi več deset tisoč obiskovalcev. Ugotovitve kažejo, da naj bi ploščad valovi dosegli že leta 2080. Poleg svoje gospodarske vrednosti ima Ahu tudi veliko kulturno vrednost. Leži v narodnem parku Rapa Nui, ki obsega velik del otoka in je priznan kot Unescova svetovna dediščina.

Velikonočni otok FOTO: Profimedia icon-expand

Moai kipi, ki so razpršeni po otoku, so bili zgrajeni med 10. in 16. stoletjem v čast pomembnim prednikom in poglavarjem. Po otoku so zgradili približno 900 kipov. To ni prva grožnja, s katero so se kipi soočili. Leta 1960 je otok dosegel cunami, ki ga je sprožil največji do zdaj zabeležen potres v zgodovini (magnitude 9,5) ob obali Čila. Takrat je voda že porušene moai kipe premaknila še bolj v notranjost in poškodovala nekatere njihove značilnosti, piše Al Jazeera. Obnova Ahu Tongariki je potekala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Velikonočni otok FOTO: Profimedia icon-expand

Podnebne spremembe ogrožajo kulturno dediščino po vsem svetu. Nedavno poročilo Unesca razkriva, da je približno 50 svetovnih dediščinskih območij močno izpostavljenih obalnim poplavam. V sredozemskih in afriških regijah je skoraj tri četrtine nizko ležečih obalnih območij v nevarnosti erozije in poplav zaradi pospešenega dviga morske gladine. Al Jazeera poroča, da za zaščito Ahu Tongariki strokovnjaki razmišljajo o različnih rešitvah, od utrditve obale in gradnje valobranov do morebitne prestavitve spomenikov. Paoa upa, da bodo ugotovitve študije spodbudile pravočasno ukrepanje: "Najbolje je, da gledamo naprej in se proaktivno odzovemo, namesto da čakamo na nepopravljivo škodo."