Dvojčici, rojeni različnega leta

Dojenčica Annie Jo Scott se je s carskim rezom rodila pet minut pred polnočjo v prezbiterijanski bolnišnici Health Denton v Teksasu, njena sestrica Effie Rose Scott pa točno minuto čez polnoč in je bila prvi novorojenček, ki je izrekel dobrodošlico novemu letu 2023. Kljub carskemu rezu pa za starše ne bi mogli biti večje presenečenje.

37-letna Kali Scott bi ju morala roditi 10. januarja, a ker je na pregledu 29. decembra imela visok krvni pritisk, je zdravnik po opazovanju naposled določil datum 31. december. Vse se je začelo dogajati tako hitro, da z možem Cliffom Scottom tako nista niti dobro dojela pomena datuma in da bodo carski rez začeli na silvestrovo, nato pa se bo prevesil še na novega leta dan.

Če je življenje za starša postalo vrtiljak od trenutka, ko sta izvedela, da je Kali noseča z dvojčkoma, pa sta na pravi vrtiljak sedla šele po rojstvu deklic. Začetek leta 2023 je bil za Scottova milo rečeno pester. Ker je redkost, da si dvojčki ne delijo istega leta rojstva, zgodba družine Scott polni naslovnice lokalnih medijev in je v središču zanimanja novinarjev televizij od trenutka rojstva zdravih dvojčic, težkih nekaj več kot dva kilograma.

Drugi primeri dvojčkov z različnim letom rojstva

Prav tako v Teksasu je na silvestrovo leta 2016 kot zadnji v starem letu privekal na svet Jordan Sanchez, njegovemu mlajšemu bratcu pa se ni tako mudilo. Dobrih 20 minut čez polnoč je luč sveta v novem letu 2017 ugledal Jaiden Sanchez.

Medtem ko se je ves svet poslavljal od starega leta 2011, sta v porodnišnico v ameriški Tampi hitela Jocelyn in Blake Blair, saj je Jocelyn na silvestrovo dobila popadke. Dvojčici Jenna in Leah sta se rodili po carskem rezu nekaj minut narazen, podobno kot Annie Jo in Effie Rose.

Sicer pa so še večja redkost primeri, ko so dvojčki rojeni nekaj dni narazen. Zdravnik lahko ob prezgodnjem rojstvu oceni, da je počitek za zdravje mamice in še nerojenega otroka najboljše zdravilo. To se je zgodilo lani v Barceloni. Dr. Silvia Ferrero, vodja neonatalnega oddelka intenzivne terapije v bolnišnici Sant Joan de Deu, je vodila primer, ko sta dvojčka privekala na svet devet dni narazen.