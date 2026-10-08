Tujina
Brata dvojčka vsak s svojo soprogo dobila – svoj par dvojčkov
Polna hiša dvojčkov. Tako bi lahko opisali družino Vuka iz Hrvaške, kjer sta brata dvojčka po dolgih letih boja z neplodnostjo letos doživela dvojno srečo – vsak je dobil svoj par dvojčkov. A dvojčkov v tej družini s tem še zdaleč ni konec. Ima jih tudi ženina družina, celo dekle njunega starejšega brata ima brata dvojčka. Sta tudi Ivica in Marijan povezana s tisto skoraj skrivnostno vezjo, ki jo pogosto pripisujemo dvojčkom? In kako je videti vsakdan v hiši, kjer dvojčkov res ne manjka?
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