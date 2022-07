Dvojne cene na Hrvaškem zavajajo domačine

Hrvaški kupec je mislil, da ananas v akciji stane kuno in 70 lip (23 centov), nato pa na blagajni doživel hladen tuš, ko so mu povedali, da je prebral ceno v evrih. Pri naših južnih sosedih, kjer bodo z novim letom zamenjali valuto, že zdaj vlada nemalo zmede. Nekateri trgovci in gostinci so že natisnili cenike z dvojnim označevanjem, torej v kunah in evrih, da bi se potrošniki lažje privadili na spremembo. Ne le na Jadranu, kjer so nadvse veseli turistov, ki iz denarnic vlečejo evre, s skupno valuto lahko brez težav nakupujete tudi na zagrebški tržnici in v tamkajšnjih mesnicah.

Hrvati so glede evra razdeljeni. Sodeč po javnomnenjskih anketah, jih je novi valuti naklonjena dobra polovica. Vprašanja turistov, če je plačilo z evri že mogoče, je od natakarjev vsaj v prestolnici Hrvaške velikokrat zavrnjeno. "Ko mi nekdo ponudi plačilo v evrih, jih najpogosteje pošljem na bankomat, ali pa jim predlagam, da plačajo s kartico. Kar se tiče Jadrana, tam to počnejo na lastno pest. Sam tega ne morem," pove zagrebški natakar Marko Rajčević. Na Jadranu naj bi namreč evre že sprejemali, celo v mesnicah. A kot vse kaže, tudi Zagreb ni izjema. V mesnici je mesarka dovolila plačilo z evri oz. ponudila menjavo evrov v kune. Evrov pa so še kako veseli tudi na osrednji zagrebški tržnici. Branjevci razliko sicer vračajo v kunah, ker pravijo, da še nimajo dovolj evrov. "Na primer, nekdo hoče nakupiti za 20 evrov? Lahko kupi za 20 evrov in pripraviš mu vrečko. Kaj naj drugega? Stranke ne moreš zavrniti, saj živimo od strank," pove zagrebška branjevka. icon-expand Ne samo na Jadranu, tudi v Zagrebu nekateri trgovci in gostinci že sprejemajo evre. FOTO: Shutterstock Čeprav bo dvojno označevanje cen obvezno od 5. septembra, so številni hrvaški ponudniki pohiteli. Za zdaj brez zaokroževanja navzgor. "Razlog je, da se gosti malo privadijo na razliko in tudi na psihološko razliko ter na evre in na to, koliko jih bo stala ena kava," odločitev o dvojnem označevanju razloži predsednik Združenja zagrebških gostincev Franz Letica. V gostinstvu se bodo cene zvišale za najmanj 20 odstotkov. To pa pomeni nekaj prednosti tudi za gostince. "Zagotovo bo več napitnin, dokler se ljudje ne navadijo in dojamejo, koliko puščajo," pravi Renato Bilić, zagrebški natakar. Že danes pa slovo od kune mnogim povzroča težave. "Ravno v petek sem bila priča težavi v enem trgovskem centru. Ananas je bil v akciji, cena pa zapisana v evrih. Ljudi sem slišal, kako kričijo, da ananas stane 1,70 kune (0,23 evra). Niso razumeli, da je navedena cena v evrih in niso pogledali na drugo stran, kjer je bila napisana cena v kunah," pa pravi predsednica Hrvaške zveze za varstvo potrošnikov Ana Knežević. V prvi polovici januarja bodo na Hrvaškem še sprejemali obe valuti, 15. januarja pa bo kuna tudi uradno postala zgodovina.