Dvojni dobiček superbogatih na račun podnebne krize

Najbogatejši na svetu ne služijo le z dejavnostmi, ki prispevajo k podnebnim spremembam, temveč vse bolj tudi s posledicami podnebne krize, ugotavlja novo poročilo organizacije Oxfam. Po ugotovitvah organizacije je najbogatejših 0,1 odstotka svetovnega prebivalstva močno prisotnih v sektorjih pripravljenosti na naravne nesreče, odpravljanja posledic katastrof in obnove po njih. Vrednost tega trga naj bi se povečala s približno 64 milijard evrov na približno 85 milijard evrov letno do leta 2029, poročilo povzema Guardian.

Po mnenju Oxfama to najbogatejšim prinaša nekakšno 'dvojno dividendo'. Najprej služijo z naložbami v dejavnosti, ki povečujejo izpuste toplogrednih plinov, nato pa še z vlaganji v podjetja, ki odpravljajo posledice podnebnih sprememb.