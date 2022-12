Dvojni morilec, ki je spolno zlorabil več kot sto mrtvih žensk, bo v zaporu do smrti

Družine žensk, ki jih je Fuller spolno zlorabil po njihovi smrti, so na sodišču izrazile gnus nad "bolnimi" dejanji dvojnega morilca. Ko so ga odpeljali, se je iz dvorane zaslišal krik "izmeček".

Kot je povedal tožilec Michael Bisgrove , je Fuller med letoma 2005 in 2020 zlorabil trupla najmanj 101 dekleta in ženske, čeprav 10 žrtev ni bilo identificiranih in verjetno nikoli ne bodo. Sodnica Justice Cheema-Grubb je ob izreku sodbe dejala, da bo zaradi tega "preostanek svojega življenja preživel za zapahi".

Prejšnji mesec pa je Fuller na sodišču v Croydonu priznal krivdo za spolno zlorabo še dodatnih 23 mrtvih žensk. Danes so ga zato na sodišču Old Bailey obtožili še na štiri dodatna leta zaporne kazni.

Hkrati je bil obsojen na skupno 12 let zapora zaradi spolnih zlorab 78 mrtvih žensk, ki jih je med letoma 2008 in 2020 storil v mrtvašnicah v bolnišnici Tunbridge Wells in v nekdanji bolnišnici v Kentu in Sussexu. Med žrtvami sta bili tudi devetletna deklica in 100-letna ženska, poroča Sky News.

68-letni David Fuller je leta 1987 v dveh ločenih napadih v Tunbridge Wellsu do smrti pretepel in zadavil 25-letno Wendy Knell in 20-letno Caroline Pierce , nato pa ju še spolno zlorabil. Aretirali so ga več kot tri desetletja pozneje, decembra 2020, prejel pa je kar dve dosmrtni zaporni kazni.

Hčerka ene od žrtev je opisala, kako se je počutila, ko je izvedela za zlorabo svoje matere: "Bolečina in emocionalno razburjenje sta kot nož zarezala v moje telo. Izkoristil je njeno nemoč po smrti, ko je nismo mogli zaščititi." Nagovorila je obtoženega: "David, želim, da veste, koliko škode ste povzročili, kako je vaše bolno vedenje škodovalo družinam, kot je moja. Veseli me, da boste odgovarjali za to, kar ste storili le sedem ur po smrti moje mame."

"Poljubila sem mamo za slovo in to bi moral biti njen zadnji človeški dotik, poln ljubezni in predanosti. Namesto tega je bil to tvoj podli dotik," je dejala druga hčerka.

Hči še ene od Fullerjevih žrtev pa je dejala: "Ukradel mi je spomine na njeno mirno smrt. Umazal je moje spomine na mojo drago mamo in zelo me je sram. Vem, da ne bi smelo biti sram mene, a me je. Moralo bi biti sram tebe, David Fuller."

Britanska vlada je po novi analizi desetletja starih sledi DNK sprožila neodvisno preiskavo o tem, kako je Fuller lahko toliko časa ostal neodkrit. Primer je v javnosti poznan kot "bedsit murders" (umori ob postelji).

"Fullerjeva dejanja so bila izprijena, gnusna in nečloveška – v obsegu, kakršnega v zgodovini pravne prakse še ni bilo," je dejala tožilka Libby Clark.

Ožji družinski člani, povezani s Fullerjevimi žrtvami, lahko zdaj zahtevajo do 32.000 britanskih funtov odškodnine za psihične travme in kakršno koli finančno izgubo, ki so jih povzročila njegova dejanja.