Dvojni udar strele v Švici: najprej v moška, med intervencijo še v policista in pilota

Med delom na polju v kraju Menieres v zahodnem kantonu Fribourg je strela udarila v 51-letnega moškega in 16 let starega fanta. Oba sta utrpela poškodbe, starejši moški hujše, je sporočila policija. Na pomoč so jima prišli reševalci in osebje helikopterja za reševanje, ki so ju prepeljali v bolnišnico.

Med posredovanjem pa je strela znova udarila – tokrat še v policista in pilota helikopterja. K sreči dvojica ni bila poškodovana, je sporočila tamkajšnja policija.

V istem kantonu je bila sicer malo pred tem v udaru strele resno poškodovana tudi 27-letnica, poročanje švicarske tiskovne agencije Keysone-ATS povzema francoska AFP.