Dvojni umor v Gospiću: moški naj bi ubil mamo in babico

Po poročanju Net.hr so trupli v Gospiću našli malo pred 6. uro zjutraj, policisti pa so po poročanju liško-senjske policije na kraju aretirali moškega, ki naj bi bil s primerom povezan.

Na kraju dogodka poteka preiskava, ki jo vodi okrožno državno tožilstvo v Karlovcu. Po poročanju hrvaških medijev naj bi preiskovali dvojni umor.

Neuradno naj bi moški, ki je bil policiji znan že prej, ubil svojo mamo in babico, piše portal 24 sata.